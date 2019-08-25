В Анталии метро ездит под и над землей

Фото: Ольга Васкив

Супруги Ольга и Сергей Руденко отдыхали в июле в Турции. Выбрали четырехзвездочный отель в городке Окурджалар. Оттуда легко добраться общественным транспортом до туристических городов - Алания всего в 35 км, Анталия 90 км. Регион славится галечными пляжами и спокойными бухтами. Здесь много семейных отелей с большими территориями. Рассказывают о путешествии во второй по величине город Турции - Анталию.

В Анталии очень удобное современное метро - ездит под землей и над землей. Соединяет автовокзал со старым городом и окрестностями. Одноразовый проездной билет на пластиковой карточке стоит 2,4 лиры. В старом историческом центре метро едет узкими дорогами так близко к сувенирных достопримечательностей, что можно через окно разглядеть ценники.

Старый город называется Калеичи. Здесь сохранились старые достопримечательности города - минарет и Большая мечеть. Они были построены султаном Аладдином в 1230 году на развалинах византийской церкви. Еще один символ города - Часовая башня. К смотровой площадки со стеклянным полом над Старым городом можно подняться бесплатным панорамным лифтом.

Вся набережная старого города - сплошной рынок и засилье кафе. Иногда товары продают прямо на тротуаре. Неприятно поражают палатки с китайским товарам - одеждой, сумками, подделками на известные бренды. Зато интересно зайти в 100-летний магазин с коврами или керамическую лавку, где хозяин собственноручно расписывает тарелки и чашки. Цены на один и тот же товар могут отличаться в два раза. Это зависит от продажи и сноровки продавца.

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Зоопарк - сплошное разочарование. С 9 утра даже африканские животные прячутся от жары в норы, прятки, в тени деревьев. Мало экзотических животных, очень много копытных и птиц. Условия содержания животных отличаются от европейских зоопарков - везде клетки, иногда двойные, мало пространства, зеленых насаждений. Например пума сидела в небольшой клетке без укрытия от солнца. Подкупает дешевая цена зоопарке - всего 5 евро.

Крупнейший музей на юге Турции - Археологический музей Антальи. Вход - 20 лир, это около 95 грн. Здесь собраны все самые интересные и ценные находки археологов, найденные в регионе. В 13 залах музея выставлено 5000 экспонатов, и еще около 30 000 хранятся в архивах музея. Самые интересные экспонаты - античные монеты и ювелирные украшения, макеты знаменитых достопримечательностей, сцены из жизни жителей Турции различных эпох. Саркофаг Геркулеса считается одним из самых красивых гробниц страны. Вырезанный во 2 веке н.э., вес - почти 3 тонны, высота - 1,35 метра, ширина 1,12 метра. Барельеф изображает 12 подвигов Геракла.

15 июня 1873 после трех лет поисков легендарной гомеровской Трои немецкий археолог Генрих Шлиман нашел примерно 100 украшений из золота, серебра и других металлов, которые он назвал "сокровищем Приама". 1871 Шлиман взялся раскапывать древнюю Трою на холме Гиссарлык, что на северо-западном побережье Турции. Тогда одни ученые считали Трою выдумкой Гомера, а другие думали, что город лежал в 25 километрах от берега.