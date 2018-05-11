Уютный город Коростень на Житомирщине - настоящее открытие для туристов

Фото: Олег БОЖКО

Многие еще со школьных уроков истории помнит рассказ из "Повести временных лет" о том, как княгиня Ольга сожгла древний город Искоростень, столицу древлянской земли. Так княгиня отомстила за убийство киевского князя Игоря.

Автор: Олег БОЖКО

Сегодня мы знаем Искоростень как Коростень. Этот город в Житомирской области с населением около 64 000 человек. Коростень славится в Украине производством фарфора. Но, как оказалось, это еще и уютное место для короткого путешествия выходного дня. Многим туристам кажется, что Коростень - недооценный город, хотя здесь есть многое посмотреть, и многие побывавшие здесь приездают в город снова и снова.

Автор: Олег БОЖКО

Характерно, что практически все выдающиеся места Коростеня сконцентрированы неподалеку друг от друга и находятся в центре. Прогуливаясь по городу, их можно осмотреть довольно быстро. Здесь находятся и несколько местных отелей, где почти всегда есть свободные для ночлега места.

Автор: Олег БОЖКО

Одно из самых интересных достопримечательностей Коростеня - городской парк имени Островского. Он отличается от обычных стандартных парков других городов своим неровным рельефом, наличием гранитных камней, уютной и живописной рекой и большим количеством памятников. В парке можно позагорать, устроить пикник на природе или посетить один из местных ресторанов с открытой террасой.

Автор: Олег БОЖКО

Город расположен на реке Уж, и это придает ему особую красоту. Через реку проложены несколько мостов, в том числе - железнодорожный. Подвесной мост города Коростень, соединяющий правый и левый берега реки Уж, - один из крупнейших пешеходных подвесных мостов на одной опоре в Европе. Из него открывается живописный вид на реку. Уж протекает через городской парк. Часто можно увидеть, как местные загорают на огромных камнях, возраст которых насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Автор: Олег БОЖКО

Городской парк имени Островского расположен по обоим берегам живописного каньона. В парке можно позагорать на больших плоских гранитных скалах, здесь можно искупаться в теплой воде на мели, поплавать в холодной воде, под наблюдением знатоков попрыгать в воду из пятиметровой скалы. Немало туристов также едут в Коростень также для рафтинга. По живописности коростенский городской парк может соревноваться даже со знаменитой Софиевкой в Умани. Впрочем, разница между этими парками заключается в том, что здесь уникальный ландшафт сформировался природно, а в Умани стал делом рук специалистов.

Автор: Олег БОЖКО

Красная горка в Коростене - это живописный холм, где было найдено одно из четырех Искоростенской древних городищ. Здесь находится Замчище, где, по утверждениям археологов, была резиденция древлянского князя Мала. Археологи откопали не только жилье, но и ювелирную мастерскую ХII века. Здесь были найдены такие ювелирные украшения, которые не имеют аналогов в Европе.

Автор: Олег БОЖКО

Еще один интересный пункт на карте Коростеня носит название объект "Скала". Это результат титанической работы - подземные ходы, проложенные через неприступную скальную породу создали в начале 20 века. Командный бункер укрепрайона, который строили в середине 30-х годов прямо в гранитных отложениях, стал местом, где летом 1941 года маленький гарнизон несколько недель отражал атаки немецких войск.

Автор: Олег БОЖКО

С 2005 года один из этажей бункера (из минимум семи) - запасного командного пункта для всего Юго-Западного фронта, открыт для посещения как музей.

Автор: Олег БОЖКО

Это место также называют "Бункером Сталина", хотя сам он здесь никогда не бывал. Попасть внутрь "бункера" можно, заплатив всего 10 гривен благотворительного взноса работникам на входе. Посетителей ждут коллекции противогазов и других индивидуальных средств защиты, оружия времен Второй мировой, реконструкции радиорубки, госпиталя и даже комната, предназначенная для Верховного главнокомандующего. Плюс -выставка орудий и бронетехники рядом со входом.

Автор: Олег БОЖКО

Памятник Покрова Божьей Матери, установленный у входа в центральный парк – чуть ли не единственный православный религиозный памятник в Украине. Коростенцы выбрали Божью Матерь покровительницей города. На Покрову жители города отмечают свой престольный праздник. Впрочем, любителю памятников здесь точно есть что посмотреть - в парке и неподалеку немало памятников, посвященных княгине Ольге и другим легендарным личностям украинской истории.