Украинские блогеры нашли город в кратере вулкана

Ведущие Максим Узол и Ольга Манько поделились необычной локацией в Северной Македонии.

Украинские журналисты, тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?", что показывает "Новый канал", Узол и Манько продолжают удивлять небанальными локациями. Во время своей поездки в Северную Македонию супруги показали город, расположенный в кратере потухшего вулкана. Называется соответственно - Кратово.

"Есть несколько версий, откуда пошло название. Первая - от названия разрушенной крепости. Другая - от славянского "корыто", так Кратово лежит в горной полости. Но мне больше нравится третья версия: название городу дали благодаря слову "кратер", - рассказывала блогера.

Официальное название - одна, а те, которые придумывают сами жители, - много.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Когда-то Кратово был городом шахтеров. Здесь было более 200 шахт, где добывали настоящее золото и серебро. Даже чеканили монеты, поэтому называли край "городом денег". Затем настроили мостов и называли Кратово "город мостов". Затем люди поняли, что кучу денег, которые здесь делают, нужно оберегать, поэтому настроили множество сторожевых башен. После этого прижилось название "город сторожевых башен", - сказал блогер.

В Кратове узкие улицы с брусчаткой, черепичные крыши. Можно посмотреть старинные башни, музей города и легендарные мосты.

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"Мне было очень комфортно гулять по городу, особенно после шумного Скопье. Кратово примерно тысяча лет, у него своя особая атмосфера. Классная идея - спуститься вниз, к реке и пройтись под мостами. Правда, есть при этом ощущение, что город заброшенный, ведь там очень много мусора и разрушенных домов. Если все привести в порядок, то был бы идеальный город. Река, горы, история - что еще нужно?", - отметила Манько.

Блогеры Максим Узол и Ольга Манько в очередном видео показали, какие есть интересные места в Северной Македонии. Ведущие с "У кого больше" на этот раз посоветовали посетить небанальные места в окрестностях столицы Скопье. Первыми они назвали озеро и каньон Матка.