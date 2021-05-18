Каньон Матка и город кукол. Что стоит посетить в Северной Македонии

Блогеры Максим Узол и Ольга Манько в очередном видео показали, какие есть интересные места в Северной Македонии.

Ведущие с "У кого больше", которое показывал "Новый канал", на этот раз посоветовали посетить небанальные места в окрестностях столицы Скопье. Первыми они назвали озеро и каньон Матка.

"Это однозначно самое красивое место Северной Македонии. Расположен всего в 17 километрах от Скопье. Еще 100 лет назад там была небольшая река Треска, а в 1938 году ее перекрыли и построили гидроэлектростанцию. Так образовалось красивое озеро Матка. Кроме невероятных пейзажей, там есть Андреевский монастырь XIV века, барахолка с винтажными сувенирами и кафе. Обязательным аттракционом локации является прогулка на лодке. Стоимость удовольствия - 200 денаров (109 гривен) с человека. Но мы решили воспользоваться дополнительной опцией - заплывом в пещеру. Поэтому заплатили по 600 денаров (326 гривен) с человека. Каньон довольно большой, тянется аж 28 километров. Мы проехали всего три километра, но были в восторге, ведь в этой локации идеально совпадают понятия "ожидания" и "реальность". Масштабы пещеры тоже впечатлили. Там - как в концертном зале, ведь все подсвечивается разноцветными огоньками. Говорят, кстати, что она может быть самой глубокой в мире, ведь в центре находится озеро, точную глубину которого измерить не могут", - поделилась Манько.

Фото: instagram.com/max_uzol

Узол рассказал о каменном городе Куклица.

"Полтора часа езды от Скопье - и вы окажетесь в странном месте Куклица. Его называют городом кукол. Прикол в том, что там "живет" 120 больших каменных фигур. Вход - бесплатный, а территория абсолютно пуста. Фигуры реально очень похожи на людей. Правда, очень гигантских. Как образовалась локация? Есть две легенды. По одной, якобы какой-то человек назначил свадьбу с двумя разными женщинами в один день. Одна из них так разозлилась, что прокляла всех присутствующих. И все скульптуры - это гости того гуляния. Вторая версия: когда это место было абсолютно пустое, здесь проходило войско. Потом резко подул морозный ветер, и все воины превратились в камни. Местные больше верят в первую легенду. А еще говорят, что каждые 5-6 лет в Куклице появляется новая фигура", - отметил он.

Город Кратово расположенный в кратере потухшего вулкана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такие обаятельно нелепые" - ведущий тревела усыновил птицу за $ 145

"Приятное и атмосферное место благодаря узким улочкам и одинаковым домам с красными черепичными крышами. Уютному Кратово около тысячи лет. Там сохранились старые здания и даже сторожевые башни. Но самое главное фишка города - кратовские мосты. Их там очень много, и выглядят они величественно. Повсюду веет историей. Полная противоположность Скопье - тихо и спокойно", - добавила Манько.

Тревел-блогер и журналист Максим Узол поделился впечатлениями от путешествия в Северную Македонию. Он туда отправился с женой Ольгой Манько. Пара снимала очередной выпуск YouTube-блога.