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четверг, 22 апреля 2021 14:24

Невероятные пейзажи и цены ниже украинских. Почему стоит побывать в Северной Македонии
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Тревел-блогер и журналист Максим Узол поделился впечатлениями от путешествия в Северную Македонию. Он туда отправился с женой Ольгой Манько. Пара снимала очередной выпуск YouTube-блога.

Ведущий реалити "У кого больше", который транслировал "Новый канал", отметил, что Северная Македония - туристический тренд будущего.

"Это страна-загадка, страна-сюрприз. Находится она недалеко, но мы о ней практически ничего не знаем. Поэтому советую туда поехать каждому, чтобы либо изменить, либо вообще создать представление о ней", - рассказал Узол.

Он поделился причинами, почему стоит поехать в Северную Македонию. Прежде всего мужчина сказал, что туда легко и удобно добраться.

"Путешествие в эту страну не требует ПЦР-тестов и самоизоляции по приезду. Туда есть прямой рейс из Киева авиакомпанией. Поэтому 2,5 часа, и ты уже в Северной Македонии. Когда мы только приехали, то там действовал "полицейский час" с 22:00 до 5:00. Это на туризм абсолютно никак не влияло. За день ты успеваешь увидеть все, что хотелось. В общественных местах только нужно ходить в масках. А на середине нашего путешествия усилили карантинные ограничения. Ввели локдаун на две недели. По правилам, "полицейский час" начинался раньше - в 20:00. И кафе работали только на вынос. Было не очень комфортно, честно говоря. Насколько мне известно, эти правила ввели тогда до 20 апреля. Поэтому советую всем перед поездкой проверять информацию о карантине", - отметил он.

Узол и Манько побывали в Северной Македонии
Фото: instagram.com/max_uzol
Узол и Манько побывали в Северной Македонии
Узол и Манько побывали в Северной Македонии
Узол и Манько побывали в Северной Македонии
Узол и Манько побывали в Северной Македонии

Узол рассказал, что цены в Северной Македонии - почти как украинские.

"Даже чуть ниже. Там дешевые продукты в супермаркетах, прайс в кафе и ресторанах тоже не гнут. Можно найти бюджетное жилье - от €10 за ночь. Можно арендовать автомобиль - от €15 за механическую коробку передач", - вспомнил ведущий.

Тревел-блогер отметил, что стоит ехать сюда ради пейзажей, и рассказал, что именно заменяет македонцам море.

"Абсолютно вся страна в горах. Каньоны, скалы, многочисленные водопады, зеленые горы, горы со снежными вершинами, пещеры - ради этого стоит поехать. А еще хотел бы выделить отдельной самодостаточной причиной - Охридское озеро. Оно заменяет македонцам море. Там есть красивые культурные пляжи. По озеру гоняют катамараны, лодки, катера. Можно заказать на них экскурсию и посмотреть на город с воды. Интересно, что часть озера принадлежит Македонии, а часть - Албании", - сказал журналист.

Узол также поделился впечатлениями от города Охрид.

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"Это основная причина посетить Северную Македонию. Во-первых, город находится на склоне гор, которые плавно входят в Охридское озеро. Разбросанные домики с черепичными красными крышами выглядят, как игрушечные. Во-вторых, там есть что делать. Например, подняться на самую высокую смотровую площадку города, что находится на стене крепости. Или сходить в амфитеатр. Или посидеть в атмосферных ресторанчиках на берегу озера, насладиться вкусной местной едой. Вообще, когда гуляешь городом, создается впечатление, будто ты не в Македонии, а где-то в Швейцарии на дорогом курорте. Еще в Охриде есть особенности. Например, многие кошек, которые вежливо садятся у тебя и просят кость от рыбы. Или старые разноцветные машины, разбросанные по всему городу. Или же необычные фонари. Они все в форме Охридского домов. Их необычность в том, что каждый следующий этаж больше площади, чем предыдущий. Странно выглядит", - добавил блогер.

Украинские тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько узнали интересные факты о костеле на Буковине. Они показали в очередном выпуске блога на их YouTube-канале необычные заведения Черновцов, улицы и закулисье Черновицкого театра. Одной из наиболее ярких точек стал Костел Святейшего Сердца Иисуса.

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