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среда, 24 марта 2021 12:22

"Храм уничтожали, зарисовывали, били витражи". Украинские блогеры показали особый костел в Черновцах
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Украинские тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько узнали интересные факты о костеле на Буковине. Они показали в очередном выпуске блога на их YouTube-канале необычные заведения Черновцов, улицы и закулисье Черновицкого театра. Одной из наиболее ярких точек стал Костел Святейшего Сердца Иисуса.

"Это самый красивый храм Черновцов. Прикольно, что к нему ведет очень "колоритная" дорога - рынок, секонд-хенд, зоомагазин. Проходишь все это и попадаешь к единственному в неоготическом стиле храм на Буковине", - рассказала Манько.

Максим Узол и Ольга Манько узнали интересные факты о костеле на Буковине
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Максим Узол и Ольга Манько узнали интересные факты о костеле на Буковине
Максим Узол и Ольга Манько узнали интересные факты о костеле на Буковине
Максим Узол и Ольга Манько узнали интересные факты о костеле на Буковине
Максим Узол и Ольга Манько узнали интересные факты о костеле на Буковине

Ведущие реалити "У кого больше", которое показывал "Новый канал", также поделилась его историей.

"Построили костел иезуиты еще в 1894 году. Поэтому его еще называют иезуитским. Тогдашний настоятель храма собирал деньги на него по всей Европе. Орган - из Германии, колокола - из Шотландии. Самый большой из них как раз и назвали Сердце Иисуса. Но колокола исчезли после войны , когда советская власть закрыла костел, потому что напротив было здание НКВД. В 1961 году здесь сделали черновицкий архив. Само здание уничтожали, зарисовывали, били витражи, чтобы забыть историю. В конце-концов до 2010 года здесь был архив, а сейчас пытаются восстанавливать костел", - добавила блогер.

Экскурсию в храме проводит отец Станислав, который с 1996-го пытался вернуть костел.

"Хороший витраж, который украшает храм, был зарисован зеленой масляной краской снаружи. Представьте, 2 человека отмывали и отчищали его в течение 8 дней. За время архива здесь было 3 этажа. Сейчас об этом свидетельствуют лишь следы на стенах. На 1-м этаже тогда была сплошная темнота, ведь окна начинались только со 2-го", - рассказал он.

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"Работы в храме еще много. На реконструкцию нужно до 5 миллионов долларов и кучу разрешений и документов", - отметила Манько.

Ведущая Ольга Манько во время съемок реалити на острове Суматра, расположенном в Индонезии, поймала сома голыми руками в грязи. Сначала она устроилась на работу, где надо было вылавливать из реки червей.

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