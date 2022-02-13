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воскресенье, 13 февраля 2022 13:34

Украинцы, самолет которых посадили в Молдове, уже отправились в Украину

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Украинцы, самолет которых посадили в Молдове, уже отправились в Украину
Для перевозки пассажиров самолета в Кишинев прибыло четыре автобуса. Фото: pixabay

Посольство Украины в Молдове оказало консульскую помощь пассажирам самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс по маршруту Мадейра-Киев, но был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Кишинева.

Для пассажиров организовали питание, сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украинские консулы находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании", — написал Николенко.

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Для перевозки подготовили наземный транспорт — в Кишинев прибыли 4 автобуса. Они уже отправились в Украину.

"МИД также готов оказать максимальное содействие компании SkyUp, а также другим украинским авиаперевозчикам, в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", - подытожил Николенко.

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, приземлился в Кишиневе. Это произошло 12 февраля из-за запрета лизингодателя – резидента Ирландии – влетать в воздушное пространство Украины.

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