Рейс украинской авиакомпании SkyUp из Мадейры посадили в Кишиневе: что произошло

Самолету SkyUp запретили влетать в Украину. Фото: skyup.aero

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, приземлился в Кишиневе.

Это произошло 12 февраля из-за запрета лизингодателя – резидента Ирландии – влетать в воздушное пространство Украины, сообщает прессслужба авиакомпании.

Около 200 человек сидят в аэропорту и ждут автобусов, которые довезут их в Украину.

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"Инцидент произошел с рейсом PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина). Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", - прокомментировали ситуацию в компании.

В связи с этим приняли решение сесть в ближайшем к Украине аэропорту — в Кишиневе. На борту было 175 пассажиров, им организовали трансфер в Киев.

Слухи о том, что крупнейшие страховые компании разослали лизингодателям мира, через 48 часов перестает действовать страховое покрытие воздушных судов в Украине и над Украиной, появились еще вчера.

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook заявил, что с 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине, скорее всего, будет прекращено.

"Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала сообщения о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. Владельцы находящихся в лизинге самолетов уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

Сейчас KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишинев, сегодня появится запрет от Air France. Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше это делать уже. Потому что в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", - отметил Гончаренко.

С 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине, скорее всего, будет прекращено – Гончаренко. Фото: Скриншот

12 февраля президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Главная тема разговора – угроза нового российского вторжения в Украину. Разговор длился около часа. 12 февраля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Также телефонный разговор провели госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Поговорили по телефону и министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III с министром обороны России Сергей Шойгу.