У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Фото: ua.news

Небо над Украиной остается открытым.

Государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры.

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, отметили в министерстве. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

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У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы" – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

12 февраля самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, приземлился в Кишиневе. Это произошло из-за запрета лизингодателя – резидента Ирландии – влетать в воздушное пространство Украины. Около 200 человек сидят в аэропорту и ждут автобусов, которые довезут их в Украину. Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook заявил, что с 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине, скорее всего, будет прекращено.