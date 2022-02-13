Небо над Украиной остается открытым.

 
Ексклюзивы
1/5
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 3825
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Просмотров: 1107
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
1 Просмотров: 9486
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1593
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
1 Просмотров: 9981
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 6435
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1449
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 693
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Просмотров: 6219
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
"Есть угроза потери суверенитета" – как Россия хочет дожать Украину в Нормандском формате
Просмотров: 1548
Фото
Все фото
19
17
17
19
13
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Украинские военные &quot;ликвидировали&quot; вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Украинские военные "ликвидировали" вооруженные группы вблизи оккупированного Крыма
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
За &quot;красавицу&quot; Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
За "красавицу" Путину засунули в рот пистолет - неделя политиков в фото
Видео
Все видео
Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год
Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год
Гостелеканал "Дом" даст 23 млн на Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Гостелеканал "Дом" даст 23 млн на Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
В СНБО отреагировали на угрозы Лукашенко относительно эмбарго
В СНБО отреагировали на угрозы Лукашенко относительно эмбарго
"Слуги" собрали подписи за внеочередную Раду
"Слуги" собрали подписи за внеочередную Раду
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 279
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1710
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2952
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1314
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 342
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
воскресенье, 13 февраля 2022 13:23

Небо над Украиной остается открытым

  Комментировать
Небо над Украиной остается открытым
У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Фото: ua.news

Небо над Украиной остается открытым.

Государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры.

Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности, отметили в министерстве. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы, самолет которых посадили в Молдове, уже отправились в Украину

У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, офис президента и наши международные партнеры нарабатывают совместные решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы" – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

12 февраля самолет украинской авиакомпании SkyUp, летевший из Мадейры в Киев, приземлился в Кишиневе. Это произошло из-за запрета лизингодателя – резидента Ирландии – влетать в воздушное пространство Украины.

Около 200 человек сидят в аэропорту и ждут автобусов, которые довезут их в Украину.

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook заявил, что с 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине, скорее всего, будет прекращено.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Небо над Украиной остается открытым». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Робби Уильямс празднует 48-летие: вспоминаем культовые песни, благодаря которым британский певец прославился

Сравняли с землей: немецкий город разбомбили

Самое читаемое
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО
Путин принял решение о полноценном вторжении в Украину уже в ближайшие дни – Байден лидерам ЕС и НАТО Просмотров: 34299
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 4 Просмотров: 13356
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 1 Просмотров: 9981
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 1 Просмотров: 9495
Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко
Апелляционный суд огласил решение по делу Порошенко Просмотров: 7353
Политика
"Могут нанести непоправимый ущерб экономике РФ" - Кулеба о санкциях ЕС и США
"Могут нанести непоправимый ущерб экономике РФ" - Кулеба о санкциях ЕС и США Просмотров: 198
Канада приостанавливает работу своего посольства в Киеве
Канада приостанавливает работу своего посольства в Киеве Просмотров: 297
ЕС не будет закрывать свои диппредставительства в Киеве
ЕС не будет закрывать свои диппредставительства в Киеве Просмотров: 117
Германия переводит свое генконсульство во Львов
Германия переводит свое генконсульство во Львов Просмотров: 378
Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год
Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год
 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
16
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
НАТО: Путин может попытаться свергнуть власть в Киеве
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
Голосов: 1416
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть