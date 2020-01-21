Украинцам дали советы, как проще получить визу в США

Получить визу в США довольно сложно. Из-за страхов в отказе много украинцев не подают на американские визы вообще, но часто эти страхи преувеличены. Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит Юрий Моша, основатель компании "Второй паспорт".

Он уже долго живет в США и знает, как проще получить визу. Например, если при подаче на визу продемонстрировать, что у вас есть экстраординарные способности, то шансы попасть в США гораздо выше, говорит он.

"Но не бойтесь: для этого не обязательно быть лауреатом Нобелевской премии или известным на весь мир спортсменом. В целом этот совет пригодится тем, кто усердно работает в любой сфере: в бизнесе, в спорте, искусстве или науке и может доказать свои успехи", - комментирует эксперт.

Для людей, имеющих заслуги в работе, существует виза O-1 и иммиграционная программа EB-1. EB-1 подходит тем, кто рассчитывает потом получить грин-карту. Если таких планов у вас нет, то подойдет и временная виза O-1.

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Но надо помнить, что грин-карта обязывает жить в США как минимум полгода. Она выдается на 10 лет с последующим продлением. В целом, грин-карта не ограничена по действию. Согласно требованиям, надо только менять фотографию в оговоренный период. Кроме того, человек, имеющий грин-карту, за пять лет может претендовать на американское гражданство. Для этого надо сдать несложный экзамен.

Юрий Моша уточняет, что в целом с визы O-1 можно перейти на иммиграционную программу EB-1. Но этого нельзя сделать, уже находясь в США. Причина - сложность доказывания процесса.

"Человеку надо доказать, что у него были успехи в своей стране и что на новом этапе ее жизни они не уменьшились, а в США он или она продолжали работать по специальности, публиковались в прессе, например, или публиковали научные статьи. То есть, если человек получил визу и пошел работать на должность, не связанную с его экстраординарностью, то потом уже получить EB-1 точно не получится", - объясняет эксперт.

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Кроме того, добавляет он, сейчас O-1 легко получить, а EB-1 на сегодняшний день находится в определенном "блоке" из-за большой очереди. Люди ждут еще с сентября 2018 года, поэтому многие идут другим путем: сначала получают рабочую визу, а потом уже работают над грин-картой.