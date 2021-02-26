"Страшно выглядит". Иван Дорн попробовал зубастого паразита

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Артист Иван Дорн стал ведущим во 2-м выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" и отправился в Португалию. Там он попробовал странный португальский деликатес - зубастого паразита миногу.

"Минога - это деликатесное чудовище. На мой заказ несколько жирных миног поймали в реке Мондегу. Минога - это не рыба и не червяк-переросток. Это давнее существо, которому 350 млн лет. Полголовы миноги занимает огромная присоска с зубами, ею она присасывается к рыбе и, как пиявка, выпивает из нее всю кровь. Вместо костей в миноги сплошной хрящ, а вместо чешуи - кожа, покрытая ядовитой слизью. А еще у нее только 1 ноздря и есть 3-й глаз на затылке" , - рассказал музыкант.

Минога живет в океане, зимой заплывает в реку для того, чтобы отложить яйца. Долгое время плывет против течения, благодаря чему теряет ядовитый слизь и превращается в деликатес. 1 минога стоит $50.

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"Главный ингредиент блюда из миноги - ее кровь, которую спускают, пока она еще жива. Из-за того, что минога всю жизнь пила кровь других рыб, своей в ней больше, чем в курице. Миногу маринуют в смеси её собственной крови и красного вина, а затем тушат в этом же маринаде. Когда минога готова, в оставшейся жидкости готовят липкий рис. Послевкусие - сладковатое. Костей нет. Хотя минога очень страшно выглядит, она вкусная. Рис похож на ризотто, прекрасно сочетается с рыбой, и кровь совсем не чувствуется", - поделился ведущий тревел-шоу на "Новом канале".

Артист Алексей Завгородний, более известный как Позитив, был ведущим 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон". Он поделился деталями съемок и впечатлениями от путешествия Боливией. Музыканту выпала безлимитная карта, но он решил провести уикенд не в люксовых номерах, а в эколоджи среди национального парка.