Стало больше стран, открывших границы для украинцев

Для граждан Украины 42 страны мира открыли границы.
На прошлой неделе таких стран было 38, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он также рассказал, какие именно страны добавились.
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"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время, за неделю, их количество увеличилось на 4. Добавились Республика Армения - туда можно прибыть при 14 дней самоизоляции. И откровенно говоря, три малопопулярные среди украинцев, но должен их вспомнить, это такие страны, как Буркина-Фасо, Того и Чад", - сказал Кулеба.
До конца сентября внешние границы ЕС не будут открыты для украинцев. Украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза относительно послабления ограничений на поездки, обмениваясь данными.
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