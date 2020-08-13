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четверг, 13 августа 2020 12:24

Стало больше стран, открывших границы для украинцев

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Стало больше стран, открывших границы для украинцев
Список стран, куда можно ехать украинцам, увеличился на 4. Фото: Pixabay

Для граждан Украины 42 страны мира открыли границы.

На прошлой неделе таких стран было 38, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он также рассказал, какие именно страны добавились.

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"На прошлой неделе таких стран было 38. За это время, за неделю, их количество увеличилось на 4. Добавились Республика Армения - туда можно прибыть при 14 дней самоизоляции. И откровенно говоря, три малопопулярные среди украинцев, но должен их вспомнить, это такие страны, как Буркина-Фасо, Того и Чад", - сказал Кулеба.

До конца сентября внешние границы ЕС не будут открыты для украинцев. Украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза относительно послабления ограничений на поездки, обмениваясь данными.

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