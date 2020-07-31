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пятница, 31 июля 2020 14:38

Когда ЕС может открыть границы для украинцев

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Когда ЕС может открыть границы для украинцев
Открытие границ не произойдет одномоментно для всех, это будет постепенный процесс. Фото: Pixabay

До конца сентября внешние границы ЕС не будут открыты для украинцев.

Украинские дипломаты ведут индивидуальный диалог со странами Европейского Союза относительно послабления ограничений на поездки, обмениваясь данными, об этом заявила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Obozrevatel TV.

По ее словам, более активного диалога с государствами ЕС по этому вопросу можно ожидать с сентября.

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"Открытие границ не произойдет одномоментно для всех, это будет постепенный процесс. Учитывая, что весь мир ожидает второй волны коронавируса - возможно, она будет, возможно, это будут региональные вспышки, - то раньше конца сентября о системности трудно говорить", - сказала Стефанишина.

Евросоюз откроет границы для украинцев, когда в стране две недели подряд будут регистрировать не более 480 случаев коронавируса в сутки. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией.

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