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вторник, 28 июля 2020 19:35

Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев

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Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки - Ляшко. Фото: Reuters

Евросоюз откроет границы для Украинской, когда в стране две недели подряд регистрировать не более 480 случаев коронавируса в сутки.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией во вторник, 28 июля.

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"Многое зависит именно от украинцев. Если мы все дисциплинированно наденем маски, перестанем посещать места массового скопления людей, это значительно повлияет на статистику, мы сможем перейти на статистику 24 случаев заражения COVID-19 на 100 000 населения по две последние недели. чтобы к этой цифре прийти, нам надо, чтобы в течение 14 дней регистрировалось не более 480 случаев в сутки. Мы сегодня регистрируем 800, 900, 1000 случаев в день ", - отметил Ляшко.

Для туристов из большинства стран Европейский Союз хочет оставлять закрытыми внешние границы. Из-за резкого роста больных коронавирус, границы будут закрытыми еще минимум 2 недели.

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