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Создали сайт по поиску мест отдыха для нудистов

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Создали сайт по поиску мест отдыха для нудистов
Ресурс предлагает путешественникам-нудистам "свободу и безопасность, а также уверенность, что в месте размещения можно носить столь мало одежды, насколько вам хочется"

Сайт по частной аренды жилья NaturistBnB для туристов-нудистов запустила пара из Финляндии. Ресурс поможет подыскать место для отдыха, где голые отдыхающие смогут в полной мере расслабиться, никого не смущая.

Новый сервис бронирования, выполненный в стиле популярного сервиса по аренде апартаментов Airbnb, и в даный момент может предложить путешественникам более 200 объектов недвижимости по всему миру, передает Independent.

Преимущественно это дачные домики, и их количество постоянно растет. С момента запуска сервиса уже были забронированы десятки мест, а первые поездки должны состояться в июне этого года.

Сайт также предлагает преимущества для хозяев-нудистов, которые и сами не прочь появляться обнаженными в присутствии гостей. По словам разработчиков, у них был опыт размещения своего жилья на Airbnb, однако после того, как они указали в описании своего предложения "одежда необязательно", бронирование жилья резко упали.

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О запуске сервиса финская пара Петри и Минна Карьялайнен задумалась после того, как сами столкнулись с проблемами при поиске жилья для путешествий, где бы дружелюбно относились к нудистам. Ведь даже рядом специализированных мест для нудистов, часто останавливаются люди, которые не лояльно относятся к такому отдыху.

По словам создателей сайта, их ресурс предлагает путешественникам-нудистам "свободу и безопасность, а также уверенность, что в месте размещения можно носить столь мало одежды, насколько вам хочется, при этом никого не оскорбляя".

В августе прошлого года авторитетный финансово-экономический журнал Forbes публиковал обзор, посвященный новому тренду ресторанного бизнеса – открытию заведений, где кормят только голых посетителей. Автор обзора отмечала, что за последнее время подобные рестораны открылись в Лондоне, Милане и Мельбурне, а вскоре такие заведения появятся в Токио и Париже.

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