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четверг, 18 марта 2021 14:59

Санина и Alekseev показали необычные традиционные блюда Колумбии
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Санина попробовала кукурузные пирожки
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Санина и Alekseev рассказали о необычных блюда Колумбии
Санина попробовала кукурузные пирожки
Alekseev поделился впечатлениями от традиционного блюда - бандеха пайса
Alekseev поделился впечатлениями от традиционного блюда - бандеха пайса

Звездные ведущие тревел-шоу Юлия Санина и Alekseev рассказали, какие необычные блюда попробовали в колумбийском Медельине.

Во время съемок очередного выпуска тревела "Орел и Решка. 10 лет" артист поделился впечатлениями от традиционного блюда - бандеха пайса.

"Его подают в больших тарелках. Эта пища популярна среди местных жителей: съешь на обед - хватит на всю рабочую неделю. Там есть все: даже наша классическая кровянка. В бандеха пайсу входят 3 гарниры: фасоль, рис, жареный картофель , а еще колбаса, кровянка, мясо на кости, жареное яйцо. Я бы не сказал, что это супер-вкусно, но это очень сытно. Я не все смог съесть - для меня это слишком. Ели мы в небольшом гараже , в котором обустроено кафе", - вспомнил ведущий шоу, которое показывает "Новый канал".

Фронтвумен группы The Hardkiss попробовала кукурузные пирожки с картошкой и мясом.

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"В Колумбии они продаются на каждом шагу. Впервые съемочная команда ела эти пирожки на кладбище. Тогда я не захотела. А потом они еще раз купили их на заправке, я все-таки попробовала и не пожалела", - отметила Санина.

Артистка и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина была ведущей одного из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет". Во время съемок она отправилась в колумбийский город Медельин. Эта родина наркобарона Пабло Эскобара. Звезда посетила дом, в котором убили наркобарона.

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