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четверг, 11 марта 2021 16:53

"Пытаются стереть из истории". Как сейчас выглядит дом, где убили наркобарона Эскобара
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Артистка и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина была ведущей одного из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет". Во время съемок она отправилась в колумбийский город Медельин. Эта родина наркобарона Пабло Эскобара. Звезда посетила дом, в котором убили наркобарона.

Санина посетила дом, в котором убили Пабло Эскобара
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Санина посетила дом, в котором убили Пабло Эскобара
Санина посетила дом, в котором убили Пабло Эскобара
Санина посетила могилу Пабло Эскобара
Санина посетила могилу Пабло Эскобара

"Удивило, что на месте убийства Эскобара не сделали музей или какое-то памятное место. В любой стране на этом уже бы зарабатывали деньги, водили туристов. Это просто двухэтажный дом, который после убийства Эскобара переоборудовали в школу испанского языка. Сейчас здание выставили на продажу. Если обычный турист будет проходить мимо, он даже не обратит внимания на этот дом и не будет знать, что в нем произошло. Так колумбийцы пытаются стереть из истории этот момент", - рассказала певица в программе "Тревел краш-тест" на YouTube.

Также Санина посетила могилу Эскобара, которая расположенная на кладбище "Сады Монтесакро" в Итагуи.

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"Он похоронен вместе с мамой, папой, другими родственниками и няней, которую очень любил. Недавно на эту могилу насыпали много камней, потому что люди отрывали плиты от надгробия и забирали их с собой, как сувенир. Дело в том, что многие считает Эскобара героем вроде Робин Гуда", - добавила ведущая тревела на "Новом канале".

Звездная ведущая 1-го выпуска тревел-шоу "Орел и Решка. Новый сезон" Мишель Андраде впервые за 3 года посетила родину - Боливию. Артистка не только встретилась с родными, но и посетила представителей старинной религиозной общины - меннонитов.

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