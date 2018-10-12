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понедельник, 15 октября 2018 03:28

Разруха, песок и пыль: показали 7 жутких заброшенных городов в мире
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Боди (Калифорния, США)
Фото: mapme.club
Томиока (Япония)
Орадур-сюр-Глан (Франция)
Сен-Жан-Вианней (Канада)
Колманскоп (Намибия)

Опустевшие поселения способны внушать невероятную грусть или жуткий страх, но интерес к ним никогда не пропадет.

Боди (Калифорния, США)

Городок золотоискателей Боди появился в 1876 году и начал развиваться стремительными темпами. Однако со временем это место превратилось в центр преступности и беззакония, была полна преступных банд, проституток и наркодиллеров. Здесь постоянно устраивали перестрелки и пьяные драки.
Когда золотодобыча прекратилось, город заметно опустел, а после 1940-х годов здесь вообще никого не осталось.

Томиока (Япония)

Автор: mapme.club
  Томиока (Япония)
Томиока (Япония)

В японском поселке, входило в префектуру Фукусима, еще в начале 2011 года кипела жизнь. В городе проживало около 15 800 человек, которых срочно пришлось эвакуировать в результате цунами и катастрофы на АЭС. После этого Томиока стала городом-призраком.

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Орадур-сюр-Глан (Франция)

Страшная трагедия произошла во французском поселке летом 1944 года. Она унесла жизни 642 человек. Страна тогда была оккупирована нацистами, и все жители поселения были просто уничтожены. Уже после войны вблизи построили город с таким же названием, а поселок стал музеем и памятным мемориалом.

Сен-Жан-Вианне (Канада)

Город Сен-Жан-Вианне покинули люди после того, как произошел сдвиг. Как выяснилось впоследствии, это поселение было создано в том же месте, где 5 веков до того уже случался такой же катаклизм.

Колманскоп (Намибия)

Автор: mapme.club
  Колманскоп (Намибия)
Колманскоп (Намибия)

В 1908 году немцы обнаружили в Колманскопе залежи алмазов, поэтому город мгновенно начал процветать и расширяться. Когда месторождения истощились, люди не захотели жить в сухом климате и стали убегать.

Хасима (Япония)

В 1887 году здесь были обнаружены подводные угольные шахты, после чего на острове началось заселение. Но, как это бывает, с закрытием месторождений в 1974 году люди покинули остров.

Таварга (Лівія)

Цей лівійське місто спустошила громадянська війна. З 2011 року місто покинуте і закинуте. Тут панують лише тривожне мовчання і розруха.

В Китае построили небоскреб со 100-метровым водопадом на фасаде. Вода в него поступает из специальных подземных резервуаров.

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