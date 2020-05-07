Потеря миллионов долларов и рабочих мест: ООН прогнозирует неутешительные перспективы для туризма

Недополученные доходы стран мира от фактического запрета на международные путешествия в ООН оценивают в $80 млрд. Фото: pixabay

Количество международных туристов в мире, по итогам 2020 года, может сократиться на 58-78% против аналогичного показателя предыдущего года.

По итогам первого квартала, международный туризм в мире уже сократился на 22%, отмечает в докладе Всемирная организация туризма, структурная единица Организации Объединенных Наций, передает "Громадське".

"Мир столкнулся с беспрецедентным кризисом в системе здравоохранения и экономики. Туризм пострадал очень сильно, что угрожает миллионам рабочих мест в одной из самых трудоемких отраслей экономики", - сообщил секретарь Всемирной организации туризма Зураб Пололикашвили.

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Недополученные доходы стран мира от фактического запрета на международные путешествия в ООН оценивают в $80 млрд. Также они могут вырасти еще больше до конца 2020 года.

Организация имеет три прогноза относительно восстановления международного туризма: по первому сценарию межгосударственные границы начнут открывать в начале июля. В таком случае падение числа международных туристов в 2020 году составит 58%.

Второй сценарий предполагает, что границы для туристов начнут открываться в начале сентября (тогда падение туризма составит 70%), а третий - в начале декабря (тогда падение составит 78%).

По прогнозам ООН, количество международных туристов в 2020 году может сократиться на 0,85-1,1 млрд человек, а потеря доходов от туристов может достичь $1,2 трлн. Это поставит под угрозу до 120 млн рабочих мест во всем мире.

О разработке единого документа с условным названием "Cоvid-паспорт" договорились министры туризма стран Европейского Союза. Во всех странах ЕС он будет играть роль сертификата безопасности в отрасли.