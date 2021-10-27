После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде побывала на улице красных фонарей в Амстердаме. Певица познакомилась с самыми старыми проститутками этого города.

Нидерланды стали первой страной, полностью легализовавшей проституцию как обычную работу - с налогами, страховкой и пенсией. Во время съемок тревел-шоу на "Новом канале" Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками Амстердама - сестрами-близнецами Мартиной и Луизой Фоккенс. Они проработали в этой сфере 50 лет и в начале 2010-го вышли на пенсию.

"Луиза и Мартина – легенды квартала красных фонарей. О своей жизни они даже написали несколько книг. Правда, изменили в них все имена клиентов", – рассказала исполнительница.

Сначала в проституцию пошла Луиза, потом к ней присоединилась сестра и убирала комнаты, но мужчины начали на нее заглядываться и предлагать интим. А поскольку муж Мартины сидел без работы, она решила присоединиться к близнецу. Это произошло в 1960-х, тогда сестрам было не больше 20 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Когда я начинала работать на улице красных фонарей, нужно было стоять снаружи, а не в окнах, и привлекать клиентов. Но это не было проблемой. К нам подходили с уважением. Уважение – это самое главное. Таких женщин, как мы, называли дамами. Если мне кто-то не нравился, я могла ему отказать. Поход в бордель в Нидерландах не считается изменой. Даже со стороны церкви. Лучше пойти в бордель, чем к подруге жены", - поделилась Луиза.

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Луиза и Мартина призывали клиентов полностью одетыми, а стоять в белье, как это делают сегодня, считали неуважением к себе. В начале карьеры сестры часто работали в паре – клиенты заказывали их вместе. Фишкой близнецов был образ дамы с кнутом и в сапогах. В них удобно было хранить деньги. Сколько мужчин у них было, ответить затруднились - говорят, после тысячи перестали считать.

Исполнительница и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде побывала в Нидерландах. Она встретилась с брокером по недвижимости Тжерком Ван дер Линденом, чтобы увидеть, как живут нидерландские миллионеры.