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понедельник, 25 октября 2021 23:02

Квартира за €2,5 млн и место на паркинге за €125 тыс. Как живут нидерландские миллионеры
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Исполнительница и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде побывала в Нидерландах. Она встретилась с брокером по недвижимости Тжерком Ван дер Линденом, чтобы увидеть, как живут нидерландские миллионеры.

"Квартиры в районе, куда он меня привел, стоят от одного миллиона евро. Знаете, во сколько обойдется место на паркинге такого дома? 125 тысяч евро", - рассказала в тревеле на "Новом канале".

Брокер показал Андраде квартиру на 182 км. м, цена которой - почти €2,5 млн.

Ведущие тревела Мишель Андраде и Кирилл Макашов показывают, как живут в разных странах и городов
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Андраде побывала в квартире за €2,5 млн
Андраде побывала в квартире за €2,5 млн
Андраде побывала в квартире за €2,5 млн
Андраде побывала в квартире за €2,5 млн

"Квартира, которая стоит таких денег, находится в ничем не примечательном подъезде. Апартаменты большие, роскошные, но больше напоминают дорогой гостиничный номер - неуютно как-то. Там много света - голландцы живут в сером печальном климате, поэтому большие окна и яркое освещение для них просто необходимы", - отметила певица.

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В доме бытовые приборы, шторы, отопления управляются с iPad. Здесь - деревянный пол с подогревом. Также в квартире есть секретная комната - с правильной температурой для вина и двумя большими холодильниками. Арендовать апартаменты можно за €6-8 тыс. в месяц. Андраде сняла квартиру на два дня за €6 тыс.

Исполнительница и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде призналась, что было шокирована, в каких условиях живут пакистанские работяги.

В Пакистане есть специальные места, которые спонсируют миллионеры. Там бесплатно кормят бедных и бездомных. В одном из таких мест - кафе "Махмуд" - побывала ведущая тревела.

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