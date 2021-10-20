Ежедневно за едой приходят тысячи бездомных и работяг в специальные места в Пакистане

Исполнительница и ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Мишель Андраде призналась, что было шокирована, в каких условиях живут пакистанские работяги.

В Пакистане есть специальные места, которые спонсируют миллионеры. Там бесплатно кормят бедных и бездомных. В одном из таких мест - кафе "Махмуд" - побывала ведущая тревела, который показывает "Новый канал".

"Богачи на своих больших машинах привозят нам деньги на продукты. Из них мы каждый день печем тысячи лепешек и варим 20 огромных кастрюль чечевичной похлебки. Все это мы раздаем бесплатно. Каждый день за едой приходят четыре тысячи голодных пакистанцев", - рассказал местный житель Андраде.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Кормят там не только бездомных, но и работяг, которые пытаются сэкономить на еде. В среднем они зарабатывают $120-130, но их ни на что не хватает: у каждого есть жена и несколько детей.

Андраде вызвалась помочь местным. Сначала она раздавала еду пакистанцам вместе с поварами, а затем пожертвовала им деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пакистанские трансгендеры создали свою церковь

"Хоть я и не была богата, как Кирилл, которому досталась безлимитная карта, очень хотела сделает доброе дело. Поэтому я оставила пожертвование, на которое смогут поесть 13 человек", - поделилась она.

Исполнительница Мишель Андраде дала советы, как летать комфортно. Звезда призналась, что в начале частых перелетов чувствовала отечность.