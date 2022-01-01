Пограничники рассказали, сколько людей въехало в Украину на Новый Год

Пограничники отказали в пропуске в Украину 137 людям. Фото: pixabay

В течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 86,4 тыс. граждан.

Об этом сообщает ГНСУ в Facebook.

В Украину в это время въехало 49,3 тыс. человек, а уехало 37,1 тыс. человек.

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Также за сутки оформлено 16,1 тыс. транспортных средств.

"Во время пограничного контроля за новогодние сутки отказано в пропуске 137 лицам, из них - 26 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 22 недействительных документа. Также задержаны 9 человек за попытку незаконного пересечения государственной границы", — рассказали в пограничной службе.

В "УЗ" рассказали, что около 10 тыс. граждан встретили Новый Год-2022 в поезде.