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суббота, 01 января 2022 12:49

В ГСЧС рассказали, как прошел последний день года

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В ГСЧС рассказали, как прошел последний день года
С 31 декабря по 4 января ГСЧС несут усиленную службу из-за возможных пожаров. Фото: pixabay

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека.

Об этом рассказали в ГСЧС.

С 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме. для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия, в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

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Поскольку в этот праздничный период, как правило, растет количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой, или неосторожным обращением с огнем, особое внимание спасателей сосредоточено именно на обеспечении пожарной безопасности.

Во всех районных больницах Украины проверят соблюдение пожарной безопасности. Такое решение было принято после пожара в Косовской больнице Ивано-Франковской области.

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