Райбольницы Украины проверят на противопожарную безопасность

В Украине проверят все райбольницы. Фото: APnews

Во всех районных больницах Украины проверят соблюдение пожарной безопасности. Такое решение было принято после пожара в Косовской больнице Ивано-Франковской области.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге 29 декабря.

Принято решение провести полный учет наличия соответствующих противопожарных средств в реанимационных отделениях районных больниц в Украине. Также вне очереди проверят заведения и проведут разъяснительную работу, чтобы не допустить подобных трагедий.

"Важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в "ковидных" отделениях. И прошу руководителей больниц и реанимационных отделений позаботиться об этом", — написал Монастырский в Facebook.

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Глава МВД требует от руководителей медицинских учреждений организовать неуклонное соблюдение правил противопожарной безопасности.

"Требую от руководителей медицинских учреждений организовать неуклонное соблюдение правил противопожарной безопасности, которые запрещают иметь источники открытого огня в реанимационных отделениях, тем более, где работает кислородное оборудование. Ведь от выполнения простых правил безопасности зависит жизнь как пациентов так и врачей", — говорится в сообщении Монастырского.

Возгорание в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице произошло 28 декабря в 21:22. Пожар был ликвидирован в 22:00. Трое пациентов погибли в огне. Еще один – от коронавируса. Еще троих больных из соседней палаты спасли. Трое медков обгорели. Загореться могло от заупокойной свечи, которую зажег один из работников.