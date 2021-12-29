Райбольницы Украины проверят на противопожарную безопасность

 
Ексклюзивы
1/5
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Просмотров: 702
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1044
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1431
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 432
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2844
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2781
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
10
13
4
3
6
В Одесской области морпехи зачистили &quot;захваченный&quot; аэродром и высадили десант
В Одесской области морпехи зачистили "захваченный" аэродром и высадили десант
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
Заработала одна из самых коротких подземок Европы
В Антарктиде установят украинскую хату
В Антарктиде установят украинскую хату
Готовьте праздничные зонты: украинцев шокировал прогноз на Новый год
Готовьте праздничные зонты: украинцев шокировал прогноз на Новый год
В Карпатах намело сугробы снега в 1,5 м
В Карпатах намело сугробы снега в 1,5 м
Видео
Все видео
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1278
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 954
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1854
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1467
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 декабря 2021
Просмотров: 180
Новорічні дива
"Син планує встановити в кімнаті камеру, щоб засікти Святого Миколая. Хоче побачити його на власні очі. Як викрутитися, щоб дитина не розчарувалася?" ...
среда, 29 декабря 2021 23:27

Райбольницы Украины проверят на противопожарную безопасность

  Комментировать
Райбольницы Украины проверят на противопожарную безопасность
В Украине проверят все райбольницы. Фото: APnews

Во всех районных больницах Украины проверят соблюдение пожарной безопасности. Такое решение было принято после пожара в Косовской больнице Ивано-Франковской области.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге 29 декабря.

Принято решение провести полный учет наличия соответствующих противопожарных средств в реанимационных отделениях районных больниц в Украине. Также вне очереди проверят заведения и проведут разъяснительную работу, чтобы не допустить подобных трагедий.

"Важно жестко соблюдать правила противопожарной безопасности в медучреждениях. Прежде всего в "ковидных" отделениях. И прошу руководителей больниц и реанимационных отделений позаботиться об этом", — написал Монастырский в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельный пожар в больнице: за жизнь троих медиков борются их коллеги

Глава МВД требует от руководителей медицинских учреждений организовать неуклонное соблюдение правил противопожарной безопасности.

"Требую от руководителей медицинских учреждений организовать неуклонное соблюдение правил противопожарной безопасности, которые запрещают иметь источники открытого огня в реанимационных отделениях, тем более, где работает кислородное оборудование. Ведь от выполнения простых правил безопасности зависит жизнь как пациентов так и врачей", — говорится в сообщении Монастырского.

Возгорание в палате реанимационного отделения в Косовской центральной районной больнице произошло 28 декабря в 21:22. Пожар был ликвидирован в 22:00.

Трое пациентов погибли в огне. Еще один – от коронавируса. Еще троих больных из соседней палаты спасли. Трое медков обгорели. Загореться могло от заупокойной свечи, которую зажег один из работников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Райбольницы Украины проверят на противопожарную безопасность». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8811
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 8334
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 3 Просмотров: 6966
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 6777
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 3 Просмотров: 5823
Общество
Билановский ГОК подарил автомобиль для амбулатории Новогалещинской территориальной общины
Билановский ГОК подарил автомобиль для амбулатории Новогалещинской территориальной общины Просмотров: 45
Ряд цифровых документов в "Дії" приравняли к их бумажным аналогам
Ряд цифровых документов в "Дії" приравняли к их бумажным аналогам Просмотров: 252
С 2019-го у украинцев становится меньше оптимизма
С 2019-го у украинцев становится меньше оптимизма Просмотров: 171
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 3636
Пересечение КПВВ на Донбассе упростили
Пересечение КПВВ на Донбассе упростили Просмотров: 576
Больше всего комментируют
20
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
5
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
4
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Голосов: 58026
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть