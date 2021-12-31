В Укрзализныце рассказали, сколько украинцев встретят Новый Год в поезде

Через новогодние праздники назначили 17 дополнительных поездов. Фото: pixabay

Новый 2022 около 10 тыс. украинцев встретят в поезде.

Об этом сообщает "УЗ" в Telegram-канале.

"Сделаем все, чтобы из года в год ваши путешествия вместе с Укрзализныцей становились более комфортными, быстрыми и оставляли только приятные впечатления", - пообещали в госпредприятии.

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Там добавили, что на период массовых новогодних и рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов.

В первый день нового 2022 года, а также 2, 3, 8 и 9 января по маршруту Львов – Брюховичи – Львов будет курсировать ретро-поезд.