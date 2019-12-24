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вторник, 24 декабря 2019 15:55

Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров

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Подвижные тиранозавр и диплодок: в Карпатах открыли парк динозавров
Часть животных автоматизирована. Они издают различные звуки, двигаются

В селе Поляница Яремчанского городского совета, вблизи горнолыжного курорта "Буковель", открыли первый в Украине стационарный парк динозавров под открытым небом.

В частности, здесь представлены тираннозавр, гигантозавр, овираптор, диплодок, трицератопс, птеранодот и другие животные Юрского и Мелового периодов, пишет "Кенгуру".

Над созданием древних ящеров работали китайские инженеры и украинские скульптори- брать Пилипонюки.

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"Особенно интересно наблюдать за реакцией молодых посетителей нашего парка. Они в восторге от динозавров. Еще бы, ведь часть животных автоматизирована. Они издают различные звуки, двигаются. В сочетании с природой все кажется очень реалистичным, - рассказывает одна из организаторов Люция Криушина.

Учредители признаются, что на создание такой аттракции вдохновил их сын.

В американском штате Арканзас есть заброшенный Динопарк "Мир динозавров", от которого становится жутко. Парк располагается на окраине города Бивер в штате Арканзас, США. Его открыли в 1960 году, как крупнейший тематический парк мира, посвященный в основном рептилиям Юрского периода. Он прекратил свое существование в 2005 году после пожара.

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