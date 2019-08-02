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Древние виды животных, которые до сих пор существуют на планете
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Различные природные катаклизмы и деятельность человека привели к вымиранию многих видов животных. Однако нашлись те, которые сумели выжить в трудных условиях.

О некоторых из старейших жителей планеты Земля рассказал theloop.

1. Ящерица туатара. На Земле этот вид пресмыкающихся существует более 220 млн лет. Никакой эволюции в строении тела его представителей за это время не произошло — выглядят они так же, как и миллионы лет назад. В естественных условиях обитает туатара на островах Новой Зеландии.

Автор: aaas.org
  Ящерица туатара
Ящерица туатара

2. Мечехвост. Еще до появления динозавров эти существа уже существовали: возраст ряда мечехвостов составляет 540 млн лет. С виду они похожи на краба. Имеют 10 глаз. Кровь мечехвостов люди используют для проверки вакцин и внутривенных препаратов на бактериальное загрязнение.

Автор: blog.frontiersin.org
  Мечехвост
Мечехвост

3. Наутилус. Это морской моллюск. Существует на планете более 500 млн лет. Исторические записи показывают, что за это время представители данного вида не сильно изменились. Ранее семейство Nautilidae насчитывало сотни различных подвидов. Сейчас их осталось всего 6.

Автор: sharkresearch.rsmas.miami.edu
  Наутилус
Наутилус

4. Щитовые креветки. Этот вид возник на планете 250 млн лет назад. Существенных изменений с тех пор тоже не претерпел. Предполагают, что поспособствовала выживанию щитовидных креветок их "скороспелость": из яйца во взрослую особь они превращаются всего за 3 недели.

Автор: daphniaculture.com
  Щитовые креветки
Щитовые креветки

5. Гребневики. Эти существа относятся к числу примитивных морских животных. Существуют на Земле более 700 млн лет. Особенностью гребневиков является способность светиться разными цветами радуги.

Автор: livingoceansfoundation.org
  Гребневики
Гребневики

6. Целаканты. Являются одним из старейших в мире видов рыб: возраст его насчитывает более 360 млн лет. В течение длительного времени считался вымершим. Так было до тех пор, пока в 1938 году у побережья Южной Африки не наткнулись на живого целаканта.

Автор: brandsouthafrica.com
  Целекант
Целекант

7. Акула-призрак. Этот вид появился на Земле около 420 млн лет назад. Из всех известных позвоночных еволюционировал он меньше всего. Обитает у побережья Новой Зеландии и Австралии.

Автор: afma.gov.au
  Акула-призрак
Акула-призрак

8. Черепахи. Существуют на Земле более 250 млн лет. За это время претерпели определенные изменения, в частности в своих габаритах. Ранее некоторые из черепах были настоящими гигантами: в длину тело их достигало 3 метров, а вес превышал 2 тонны.

Автор: marshall.edu
  Черепаха
Черепаха

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В тропических лесах Эквадора нашли рогатых лягушек, которых ученые готовы были причислить к полностью исчезнувшим видам. До того в природе этих земноводных не встречали более 10 лет.

theloop.ca
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