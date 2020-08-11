"Под памятником есть хода, в которые могла заехать подвода" - чем удивляет Тернополь

До прихода советской власти его называли Тарнополем, с середины девяностых начинают звать прекрасным городом. Тернополь удобен для туристов короткими расстояниями. Достаточно одного уикенда, чтобы побродить по городу и посетить все достопримечательности.

Автор: Тарас Подолян Тернопольский замок

Начать стоит с дворца Тернопольского замка. Во времена Российской империи во дворце проводили игровые вечера. Здесь было казино. До XVII века замок оберегал горожан от набегов турок и татар. Сейчас там находится детская спортивная школа, а также выход к одному из подземных ходов. Правда для туристов он пока закрыт.

Сейчас попасть в подземелье туристы могут через Доминиканский костел. Музей-крипту находится на глубине 5 метров. Экскурсии проводятся в воскресенье. Состоят из двух частей: подземелья и осмотра Тернополя с колокольни. Стоит такое приключение 60 грн.

Автор: Тарас Подолян Доминиканский костел

"Подземные ходы были построены для того, чтобы оберегаться от вражеских отрядов. Они простираются по всему городу. До сих пор неизвестно, какова их длина. Говорят, что под памятником Даниила Галицкого являются такие крупные ходы, туда могла заехать подвода с лошадьми и товаром ", - рассказывает экскурсоводка Марина Дашкевич.

Сразу возле дворца находится фонтан в виде водопада. Его называют "Слезами Гронского".

"Этот архитектор впал в немилость к советской власти из-за того, что выбирал" слишком "дорогие материалы и пытался сделать проект долговременным. Ему приписали большие растраты и посадили. Это было его последнее творение", - говорит экскурсоводка.

Автор: Тарас Подолян Аэрационные фонтаны над Тернопольским прудом

Спустившись по лестнице от замка, выходишь к набережной Тернопольского пруда. По левому и правому боку озера является аэрационный фонтан. Фонтан стал самым длинным в Украине, его длина - 300 м. Вечером он подсвечивается разными цветами. В теплую погоду можно поплавать вдоль озера на теплоходе. Стоимость для взрослых - 25 грн, а для детей - 10 грн. Стоит доплыть на лодке до острова "Влюбленных". Он находится в парке Шевченко, соединяющей стал и центр города. В местных есть легенда, если пара будет вглядываться оттуда в зеркальную гладь озера, то увидит свое будущее.

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Автор: Тарас Подолян Улица Валовая

Любимое место художников и художников - это пешеходная улица Валовая. Вечером она заполнена людьми. Тернополя гуляют вдоль маленьких кафе и баров. Останавливаются послушать очередного уличного музыканта. Местной звездой сейчас американец, приехавший, чтобы найти себе украинскую жену. У микрофона иностранец выступает в деловой рубашке и брюках. Взвешенным и серьезным голосом гастролер напевает иностранные каверы на хиты. Деньги не собирает, поет для удовольствия.

79-летний архитектор Эдуард Гронский, который руководил строительством послевоенного Тернополя, принял участие в открытии обновленного фонтана "Каскад". Он расположен вблизи Тернопольского замка. В народе фонтан называют "Слезы Гронского"