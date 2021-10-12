Отдых в Египте зимой: как спланировать идеальный отпуск

 
Ексклюзивы
1/5
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Просмотров: 306
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 225
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 2700
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1485
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 963
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 5220
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1278
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1305
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
16
5
5
8
4
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Археологи нашли крупнейшую в мире винодельню времен конца Римской империи
Археологи нашли крупнейшую в мире винодельню времен конца Римской империи
Бизнес начинал в СССР с торговли: как живет непальский миллиардер
Бизнес начинал в СССР с торговли: как живет непальский миллиардер
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют &quot;подводный музей&quot;
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют "подводный музей"
В Замбии в украинцам относятся как к миллионерам и разводят на деньги - пианист-виртуоз
В Замбии в украинцам относятся как к миллионерам и разводят на деньги - пианист-виртуоз
Видео
Все видео
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Дельфины и кусачие жуки - блогер оценил курортный Железный Порт
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1296
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 576
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 945
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1062
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 441
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 09:38

Отдых в Египте зимой: как спланировать идеальный отпуск

  Комментировать

Хмурая погода, стрессы и усталость забыты: ищем зимний тур в Египет. Впереди живой аквариум под ногами, яхты, королевский манго, шорох тростника над шезлонгом. Зимнее солнце Египта не обжигает, днем нет испепеляющей жары, море теплое. Как выбрать тур онлайн для релакса и ярких впечатлений?

  Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха
Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха

Отель в безветренной бухте

Хронический красный флаг на пляже и песок в зубах не лучшее воспоминание о долгожданном отдыхе. Выбираем безветренную бухту: https://anex-tour.com.ua/countries/egypt/ на сайте турагентства ANEX Tour есть специальный фильтр для предусмотрительных путешественников.

Самые безветренные пляжи Египта:

Наама-Бей, более 20 отелей. Песчаный пологий вход, домашние кораллы, оживленные торговые улицы.
Рас-ум-эль-Сид. Великолепные коралловые сады, надежные понтоны, потрясающие пейзажи на первой линии от моря. По вечерам отдыхающие изучают сувенирный рынок, наслаждаются дарами моря в ресторане Фарес.
Шарм-эль-Майя. Бухта с уникальным микроклиматом, песчаным пляжем в шаговой доступности от Old Market.
Макади Бей. Респектабельный курорт в 30 км от Хургады с песчаными пляжами и живыми кораллами создан для зимнего отдыха с детьми: воздух +28ºС, вода +26ºС.
Марса Алам. Идеальное время отдыха вблизи самых живописных кораллов Красного моря - с октября по декабрь.
Сафага. Работайте удаленно вдали от зимы: новые отели, бассейны с подогревом, нет суеты.

  Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха
Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха

Планируем экскурсии

Зимой без риска для здоровья можно отправляться на джипах в пустыню, исследовать коралловые рифы заповедника Рас-Мохаммед, тайны иорданской Петры и сказки вечного Иерусалима.

Из Шарм-эль-Шейха по новому туннелю под Красным морем можно отправиться на экскурсию в Каир к пирамидам Гизы. Знакомство с фараонами продолжим в самом большом музее мира. Открыты круизы по Нилу к Луксору и Абу-Симбелу.

Читаем и смотрим отзывы

Прелесть онлайн-поиска тура в полной свободе выбора: изучаем внимательно карты, панорамы улиц и пляжей, фотографии и видеообзоры туристов. Доверяем рейтингу, составленному минимум полусотней туристов. Сравниваем отели: читаем свежие отзывы, изучаем официальные сайты, страницы в соцсетях.

Многие египетские отели воспользовались карантином: провели полную или частичную реновацию. Оказаться в числе первых гостей новенького отеля всегда приятно. Менеджеры турагентства АНЕКС Тур были в инфотурах и помогут подобрать лучшие варианты для отдыха. Обращаем внимание на концепцию, питание, развлечения, рождественские и новогодние программы. Зима не страшна: впереди каникулы, отпуск и веселый корпоратив в солнечном Египте.

  Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха
Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отдых в Египте зимой: как спланировать идеальный отпуск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 7569
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 7443
Таксист, который вез Полякова, имеет &quot;интересное&quot; прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
 Просмотров: 5229
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 4293
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление 4 Просмотров: 3825
Путешествия
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
16
 Просмотров: 1485
Археологи нашли крупнейшую в мире винодельню времен конца Римской империи
Археологи нашли крупнейшую в мире винодельню времен конца Римской империи
5
 Просмотров: 405
Бизнес начинал в СССР с торговли: как живет непальский миллиардер
Бизнес начинал в СССР с торговли: как живет непальский миллиардер
5
 Просмотров: 1314
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют "подводный музей"
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют "подводный музей"
8
 Просмотров: 612
В Замбии в украинцам относятся как к миллионерам и разводят на деньги - пианист-виртуоз
В Замбии в украинцам относятся как к миллионерам и разводят на деньги - пианист-виртуоз
4
 Просмотров: 1998
Больше всего комментируют
7
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
4
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
3
Закон об олигархах "подправили" и передали на подпись - нардеп
2
"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
2
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
Голосов: 2046
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть