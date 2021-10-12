Отдых в Египте зимой: как спланировать идеальный отпуск

Хмурая погода, стрессы и усталость забыты: ищем зимний тур в Египет. Впереди живой аквариум под ногами, яхты, королевский манго, шорох тростника над шезлонгом. Зимнее солнце Египта не обжигает, днем нет испепеляющей жары, море теплое. Как выбрать тур онлайн для релакса и ярких впечатлений?

Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха

Отель в безветренной бухте

Хронический красный флаг на пляже и песок в зубах не лучшее воспоминание о долгожданном отдыхе. Выбираем безветренную бухту: https://anex-tour.com.ua/countries/egypt/ на сайте турагентства ANEX Tour есть специальный фильтр для предусмотрительных путешественников.

Самые безветренные пляжи Египта:

• Наама-Бей, более 20 отелей. Песчаный пологий вход, домашние кораллы, оживленные торговые улицы.

• Рас-ум-эль-Сид. Великолепные коралловые сады, надежные понтоны, потрясающие пейзажи на первой линии от моря. По вечерам отдыхающие изучают сувенирный рынок, наслаждаются дарами моря в ресторане Фарес.

• Шарм-эль-Майя. Бухта с уникальным микроклиматом, песчаным пляжем в шаговой доступности от Old Market.

• Макади Бей. Респектабельный курорт в 30 км от Хургады с песчаными пляжами и живыми кораллами создан для зимнего отдыха с детьми: воздух +28ºС, вода +26ºС.

• Марса Алам. Идеальное время отдыха вблизи самых живописных кораллов Красного моря - с октября по декабрь.

• Сафага. Работайте удаленно вдали от зимы: новые отели, бассейны с подогревом, нет суеты.

Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха

Планируем экскурсии

Зимой без риска для здоровья можно отправляться на джипах в пустыню, исследовать коралловые рифы заповедника Рас-Мохаммед, тайны иорданской Петры и сказки вечного Иерусалима.

Из Шарм-эль-Шейха по новому туннелю под Красным морем можно отправиться на экскурсию в Каир к пирамидам Гизы. Знакомство с фараонами продолжим в самом большом музее мира. Открыты круизы по Нилу к Луксору и Абу-Симбелу.

Читаем и смотрим отзывы

Прелесть онлайн-поиска тура в полной свободе выбора: изучаем внимательно карты, панорамы улиц и пляжей, фотографии и видеообзоры туристов. Доверяем рейтингу, составленному минимум полусотней туристов. Сравниваем отели: читаем свежие отзывы, изучаем официальные сайты, страницы в соцсетях.

Многие египетские отели воспользовались карантином: провели полную или частичную реновацию. Оказаться в числе первых гостей новенького отеля всегда приятно. Менеджеры турагентства АНЕКС Тур были в инфотурах и помогут подобрать лучшие варианты для отдыха. Обращаем внимание на концепцию, питание, развлечения, рождественские и новогодние программы. Зима не страшна: впереди каникулы, отпуск и веселый корпоратив в солнечном Египте.

Менеджеры АНЕКС Тур помогут подобрать лучшие варианты для отдыха