Оленья ферма и долина нарциссов: что стоит посетить на Закарпатье

Тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько продолжают показывать локации Закарпатья для разнообразного отдыха.

Первым ведущие реалити "У кого больше", которое показывал "Новый канал", назвали село Шаян. Они отметили, что это место стало для них открытием.

"Уютное и атмосферное село, окруженное вулканическими горами. Там тихо и спокойно. Есть красивые отели, рестораны, сувенирные лавки и даже горная река. Главная фишка - это курорт-санаторий, где можно оздоровиться: попить лечебной воды, поплавать в термальных источниках, пройти курс массажей и многое другое. Также можно подняться на горы рядом и таким образом совместить активный отдых и релакс. Не забудьте также посетить озеро Силоамская купальня, где можно арендовать катамаран или просто отдохнуть на местном пляже", - поделился Узол.

Оленья ферма, расположенная в селе Иза недалеко от города Хуст, является единственной фермой пятнистых оленей.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

"Одним словом, приехали мы к бэмби. Животных сюда доставили вертолетом в 1987 году, с тех пор они здесь живут. Сейчас их очень много на территории размером 57 гектаров. Вход стоит 30 гривен с человека. Советуем купить еще корм для оленей стоимостью 10 гривен за ведро", - рассказал блогер.

Долину нарциссов можно увидеть только две недели в год.

"Это большой заповедник. Вход стоит 30 гривен с человека. На территории, кроме поля с цветами, есть музей нарцисса и интересные информационные таблички. Отметим, что раньше можно было заходить прямо в море цветов и фотографироваться. Сейчас это запрещено - здесь обустроили специальные смотровые площадки", - отметила Манько.

Закарпатье славится крафтовым производством. Селисская сыроварня, которая находится в селе Нижнее Селище, основана в 2002 году.

"Говорят, что она превратила депрессивное село на известное и богатое. На экскурсию с дегустацией советуем записаться заранее. Она стоит 170 гривен с человека, но однозначно того стоит. Сыр изготавливают по швейцарским технологиям на швейцарском оборудовании. Делают три сорта продукта, попробовав которые точно захотите еще. Бонус экскурсии: музей в тоннеле под сыроварней. Там собрали предметы быта, старые селисские фотографии, а сопровождают это все звуки утреннего села", - поделился Узол.

Также блогеры назвали нестандартной локацией замок Шенборнов.

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"По моему мнению, это один из самых красивых замков в Украине. Стоит он посреди гигантского парка с редкими деревьями, растениями и озером, поэтому можно провести в этом уюте целый день. А еще на территории можно пожить, ведь с 1946 года там работает санаторий. Фишка достопримечательности в том, что она построена по календарному принципу. В замке - 365 окон, как дней в году, 54 комнаты - как недель, и 12 выходов - как месяцев. Вход на территорию стоит 20 гривен с человека. Если заезжаете автомобилем , как мы, то придется заплатить 150 гривен", - добавила блогера.

Ведущие и тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько подготовили необычный маршрут для путешествия по Закарпатью. Супруги отметили, что этот край богат природой, местным колоритом и крафтовым производством.