Водопад и ферма буйволов: тревел-блогеры показали небанальные локации Закарпатья

Ведущие и тревел-блогеры Максим Узол и Ольга Манько подготовили необычный маршрут для путешествия по Закарпатью. Супруги отметили, что этот край богат природой, местным колоритом и крафтовым производством.

"Еще регион уникален тем, что отсюда до 10 европейских столиц ближе, чем до Киева. Кстати, интересно, что эта часть Украины будто изолирована: с одной стороны - границами, а с другой - Карпатами. Можно сказать, что это наша внутренная заграница", - отметил Узол.

Ведущие реалити "У кого больше", что показывал "Новый канал", первой небанальной локацией назвали замок-крепость XIV в. Сент-Миклош. Он расположен в селе Чинадиево.

"Усадьба могла бы полностью разрушиться, но в свое время его взяла в аренду семья Барташ, и собственными силами начала восстанавливать здание. Началось все в 2001 году. Семья продала свой дом и посвятила жизнь восстановлению исторического памятника. По словам Иосифа Барташа, здесь не было ни окон, ни дверей, все завалено мусором. И шаг за шагом удалось сделать из заброшенной усадьбы настоящий замок. Сейчас семья живет в доме на его территории. В самой крепости проводят концерты, фестивали и свадебные церемонии. И, конечно же, бесплатные экскурсии для туристов. Кроме замка можно пройтись подземными ходами и даже посетить небольшую конюшню", - поделилась Манько.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Следующим был водопад Скакало, что находится возле Чинадиево.

"Тропа к водопаду ведет через лес. От трассы идти только 900 метров, но природа здесь очень живописная. Высота Скакало - четыре метра, но выглядит он как-то по-особенному. Там вообще нет людей, тишина и покой. Идеальное место, чтобы релакснуть, послушать шум водопада, подышать чистым лесным воздухом", - отметила ведущая.

Последней локацией была ферма "Карпатский буйвол" в городе Виноградов.

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"На этой ферме живут чистокровные карпатские буйволы. Особенность в том, что в Украине их осталось не более 300. А данная ферма, кстати, - крупнейшая в нашей стране по количеству голов. Ее миссия - сохранить и восстановить популяцию животных. Можно посетить экскурсию для туристов за 30 гривен с человека и зайти на дегустацию продукции из молока буйволов за 70 гривен с человека. Невероятная местность и крутые животные. Сейчас буйволы не зарегистрированы как отдельный вид и не занесены в Красную книгу, потому что считаются сельскохозяйственной животным. Но они очень умные. Их интеллект сравнивают с интеллектом собак", - рассказал Узол.

Ведущие Максим Узол и Ольга Манько поделились необычной локацией в Северной Македонии. Украинские журналисты, тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?", что показывает "Новый канал", Узол и Манько продолжают удивлять небанальными локациями. Во время своей поездки в Северную Македонию супруги показали город, расположенный в кратере потухшего вулкана. Называется соответственно - Кратово.