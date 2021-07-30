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Невероятная фотолокация - каскад водопадов на Тернопольщине
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Каскад водопадов длиной 2 км на правой притоке реки Стрыпа.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Высота водопадов от 1,5 до 12 м. Самый высокий - шестой от начала маршрута.
Водопады вблизи села Русилов, в 85 км от Тернополя.
Приток образовала каньон шириной до 20 м из песчаника.
Добраться до локации можно путем местного значения Бучач - Золотой поток.

Каскад из 15 водопадов высотой от 1,5 до 12 м расположен на небольшой притоке реки Стрыпа у села Русилив на Тернопольщине. Относятся к Национальному природному парку "Днестровский каньон".

Общая длина маршрута, что лежит мимо притоки, почти 2 км каньоном, шириной от 10 до 20 м. Его река вымыла в красных и голубовато-зеленых залежах песчаника.

Гидрологическая памятка природы малоизвестна среди туристов. В том числе и из-за труднодоступности места.

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Чтобы посетить водопады, нужно ехать дорогой местного значения Бучач - Золотой Поток. Свернув за село Сороки на полевую дорогу, 5 км ехать к Русилова. Другой путь, длиннее на 10 км, через село Соколов. Начало пешего маршрута стартует в конце центральной улицы спуском к каньону. Расстояние - 23 км. Из Тернополя - 85 км.

Лучше всего водопады посещать весной или осенью, когда река полноводная, в первой половине дня.

Украина заняла почетное второе место после Лихтенштейна среди лучших горных подъемов и самых длинных маршруты походов. А среди стран для хайкинга в Европе лишь шестое место. Европейская компания SaveOnEnergy собрала данные через приложение для горных походов AllTrails.

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