Невероятная фотолокация - каскад водопадов на Тернопольщине

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Каскад из 15 водопадов высотой от 1,5 до 12 м расположен на небольшой притоке реки Стрыпа у села Русилив на Тернопольщине. Относятся к Национальному природному парку "Днестровский каньон".

Общая длина маршрута, что лежит мимо притоки, почти 2 км каньоном, шириной от 10 до 20 м. Его река вымыла в красных и голубовато-зеленых залежах песчаника.

Гидрологическая памятка природы малоизвестна среди туристов. В том числе и из-за труднодоступности места.

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Чтобы посетить водопады, нужно ехать дорогой местного значения Бучач - Золотой Поток. Свернув за село Сороки на полевую дорогу, 5 км ехать к Русилова. Другой путь, длиннее на 10 км, через село Соколов. Начало пешего маршрута стартует в конце центральной улицы спуском к каньону. Расстояние - 23 км. Из Тернополя - 85 км.

Лучше всего водопады посещать весной или осенью, когда река полноводная, в первой половине дня.

Украина заняла почетное второе место после Лихтенштейна среди лучших горных подъемов и самых длинных маршруты походов. А среди стран для хайкинга в Европе лишь шестое место. Европейская компания SaveOnEnergy собрала данные через приложение для горных походов AllTrails.