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пятница, 26 марта 2021 12:36

"Не хватает родного языка, кофе и даже мостовой" - украинка рассказала о жизни в Германии

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Автор: предоставила Ксения Фукс
  "Чувствую себя в Германии комфортно, но не могу долго не посещать Украину"
"Чувствую себя в Германии комфортно, но не могу долго не посещать Украину"

Украинская писательница Ксения Фукс 12 лет живет и Германии. Говорит, что несмотря на комфортную жизнь в этой стране, не хотела бы менять украинский паспорт на немецкий, потому что хочет участвовать в политической жизни родины. О своей жизни за рубежом она рассказала Gazeta.ua.

"У меня украинское гражданство. Слышала, что в Раде собираются рассматривать законопроект о двойном гражданстве. Если его примут, приму и немецкое. Оно интересует меня только с точки зрения свободы передвижения. И в Германии прекрасно живется и с украинским паспортом. Имею вид на жительство. Многие говорят: ты не перестанешь быть украинкой, если изменишь гражданство. Но я все-таки хочу участвовать в политической жизни моей страны. Выбирать, а не упрекать других. Я чувствую себя здесь комфортно, но не могу долго не посещать Украину. Из-за карантина раз была в августе, а до того ездила почти через месяц ", - говорит Ксения.

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Она рассказала, что больше всего ей в Германии не хватает украинской атмосферы и культурной жизни.

"Не хватает людей, языка и культурной жизни. В Киеве и Львове столько событий, что даже не знаешь, куда пойти. Группа "Бумбокс" приезжала в Германию несколько лет назад. Выступала в камерном зале в Мюнхене. Это нельзя сравнить с выступлением, где на фестивале 15 тысяч человек. Иногда скучаю по родной брусчатку. Не хватает львовского кофе. Люблю горы, катаюсь на лыжах. Банош на вершине поесть можно только в Украине ", - отмечает писательница.

Интервью с Ксенией Фукс читайте в журнале Країна.

Почти 20% украинцев выбрали бы обучение в университетах за рубежом. Об этом говорится в социологическом исследовании, которое провел Украинский институт будущего с 25 февраля по 4 марта этого года. Опросили 1353 человека.

Автор: Валерия Радзиевская
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