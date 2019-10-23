Назвали самые интересные места для путешествий в 2020-м

В рекомендованный список попали нидерландский остров Аруба в Карибском море, королевство Эсватини на юге Африки, Коста-Рика, Голландия, Либерия, Марокко и Уругвай Фото: lonelyplanet.com

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Лидером в рейтинге стало Королевство Бутан. Особенностью этого направления является "возможность гулять по чистым горным тропам в компании людей, чьи буддийские верования находятся в уникальной гармонии с окружающей средой". В следующем году Бутан перейдет на полное органическое производство, что позволит ему стать лучшим, пишет туристический портал Lonely Panet.

Второе место в списке заняла Англия, где туристы смогут насладиться живописными видами на самой длинной береговой тропе в Европе. Протяженность составила почти 3 тыс. км.

Тройку лидеров замыкает Северная Македония, которую ожидает большой ребрендинг в связи с переименованием. Портал советует туристам испытать новую пешеходную тропу High Skardus Trail протяженностью 495 км, маршрут которой охватывает территории Албании, Косово и Македонии. Рассчитан примерно на 20 дней пути.

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В рекомендованный список попали нидерландский остров Аруба в Карибском море, королевство Эсватини на юге Африки, Коста-Рика, Голландия, Либерия, Марокко и Уругвай.

Летний отпуск — это не только отдых от работы, но и перезагрузка и вдохновение для дальнейших свершений. А пока еще в офисе беспокоит жара, в соцсетях массово хвастаются фото с отдыха. Хочется оставить все и отправиться в путешествие немедленно. Но если денег на туристические пакеты не хватает, приходится планировать все самостоятельно. В этом помогут информационные порталы.