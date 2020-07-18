На рейсах в Турцию и ОАЭ обновили правила перевозки багажа

МАУ повідомили про нові правла перевеження багажу в деякі країни. Фото: facebook.com/flyuia.ua

Компания "Международные авиалинии Украины" сообщила об изменениях в правилах перевозки ручной клади для пассажиров, которые летят в Турцию и ОАЭ, а также возвращаются из этих стран.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице украинского авиаперевозчика.

"Вниманию пассажиров, путешествующих в / из Турции и ОАЭ! Соответствии с требованиями государственных органов вышеупомянутых стран, направленных на предотвращение распространения Covid-19, для ускорения посадки / высадки пассажиров и предотвращения их скопления, на рейсах МАУ, которые выполняются с / в эти страны к перевозке в качестве ручной клади в салоне самолета разрешено только небольшие сумки ", - говорится в сообщении.

В частности, разрешается к перевозке в виде ручной клади:

• небольшая женская или мужская сумка;

• ноутбук або планшет;

• сумка с вещами для младенца.

Отмечается, что указанные предметы не должны превышать вес 5 кг и размеры 40х30х10 см.

Если ручная кладь не превышает бесплатную норму перевозки, установленной авиакомпанией МАУ, но не соответствует требованиям, установленным государственными органами Турции и ОАЭ, ручную кладь необходимо будет бесплатно сдать в грузовой отсек самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В аэропорту Дубая открываются зоны для отдыха

При этом исключаются следующие предметы, запрещенные к перевозке в грузовом отсеке, но разрешены для перевозки в ручной клади: документы, лекарства, ценные вещи, мобильные телефоны и ноутбуки, батарейки, электронные сигареты, спички и зажигалки, и другое

Такие же правила теперь действуют для пассажиров рейсов между Украиной и Италию и Азербайджаном.

В течение первого полугодия 2020 объем пассажирских перевозок украинскими авиакомпаниями уменьшился на 67% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Общее количество лиц, перевезли украинскими авиакомпаниями составляет 2 млн. При этом, 1,8 млн из них за международными рейсами.