Мужской и женский: на греческом острове производят аутентичные сыры

На греческом острове Наксос в селе Филотти производят уникальные сыры - мужской и женский. Эти аутентичные сыры производят из козьего молока. Оно особенно тем, что является более ароматным из-за того, что козы грызут дикий орегано и тимьян.

Об этом рассказал ведущий Антон Зайцев в очередном выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" на "Новом канале". Он не только узнал, как готовятся уникальные сыры, но и стал участником этого процесса.

"Сначала козье молоко подогревают. Затем добавляют сычужный фермент (для закваски). Когда молоко сворачивается, выходит сыр. Его достают и начинают делать мужской сыр "арсенико", для этого сыр надо отжать в специальном прессе. Это делают только мужчины - процесс не из легких. Далее утрамбованный мужской сыр солят и оставляют на три месяца созревать", - поделился мужчина.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Женский сыр называется "кетелико". Его изготавливают из того, что осталось после производства мужского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тела были найдены посреди пустыни". В мировой столице убийств погибают около 15 человек в день

"Мужской немного кисловатый и суховат, как и любой козий сыр, но очень вкусный, хоть я и не фанат сыра. А женский вообще на сыр не похож. Если бы я не знал, что это он, то не понял этого. На вкус, как смесь сыра и греческого йогурта", - сказал Зайцев.

Ведущий тревел-шоу Антон Зайцев побывал на островах Кабо-Верде. Во время съемок он познакомился с активистами, которые пытаются сохранить вид редких птиц - фаэтонов. Это белые птички среднего размера, которые живут у моря и океанов. На острове Сал они гнездятся на скалистых кручах. Долгое время охотники охотились за ними ради хвостовых перьев, которые продавали для украшений.