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пятница, 03 сентября 2021 16:40

Мужской и женский: на греческом острове производят аутентичные сыры
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На греческом острове Наксос в селе Филотти производят уникальные сыры - мужской и женский. Эти аутентичные сыры производят из козьего молока. Оно особенно тем, что является более ароматным из-за того, что козы грызут дикий орегано и тимьян.

Об этом рассказал ведущий Антон Зайцев в очередном выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света" на "Новом канале". Он не только узнал, как готовятся уникальные сыры, но и стал участником этого процесса.

"Сначала козье молоко подогревают. Затем добавляют сычужный фермент (для закваски). Когда молоко сворачивается, выходит сыр. Его достают и начинают делать мужской сыр "арсенико", для этого сыр надо отжать в специальном прессе. Это делают только мужчины - процесс не из легких. Далее утрамбованный мужской сыр солят и оставляют на три месяца созревать", - поделился мужчина.

Ведущий тревела Антон Зайцев узнал, как изготавливают аутентичные сыры на греческом острове
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущий тревела Антон Зайцев узнал, как изготавливают аутентичные сыры на греческом острове
Ведущий тревела Антон Зайцев узнал, как изготавливают аутентичные сыры на греческом острове

Женский сыр называется "кетелико". Его изготавливают из того, что осталось после производства мужского.

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"Мужской немного кисловатый и суховат, как и любой козий сыр, но очень вкусный, хоть я и не фанат сыра. А женский вообще на сыр не похож. Если бы я не знал, что это он, то не понял этого. На вкус, как смесь сыра и греческого йогурта", - сказал Зайцев.

Ведущий тревел-шоу Антон Зайцев побывал на островах Кабо-Верде. Во время съемок он познакомился с активистами, которые пытаются сохранить вид редких птиц - фаэтонов. Это белые птички среднего размера, которые живут у моря и океанов. На острове Сал они гнездятся на скалистых кручах. Долгое время охотники охотились за ними ради хвостовых перьев, которые продавали для украшений.

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Дата
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