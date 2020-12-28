"Моя семья голодала бы". Ведущая тревел-шоу подоила осла и попробовала на вкус молоко

Ведущая тревел-шоу Анастасия Ивлеева побывала в городе Пафос, который находится на юго-западе Кипра, и подоила осла. Об этом она рассказала в очередном выпуске "Орла и решки. Девчата", что показывает "Новий канал".

"Кипр часто называют островом ослов. Долгое время эти животные были здесь единственным способом передвижения и перевозки. Они спокойно справлялись с плохими дорогами, жарким климатом и тяжелым грузом. Как только появились авто, потребность в ослах отпала, и многие из них остались брошенными. Животные разбежались по острову, одичали, начали вести себя агрессивно. После этого на Кипре создали специальные фермы, чтобы заботиться о них. Ослы находятся под защитой власти. Если вдруг кто-то здесь навредит животному, то получит до 7 лет тюрьмы. Здесь еще ценится их молоко. Цена за литр - €100. Во-первых, его сложно добывать. Чтобы получить литр, нужно подоить 4 ослов. А, во-вторых, в нем содержится около 300 полезных веществ", - рассказала ведущая.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "3 сыновей владельца отеля умерли при загадочных обстоятельствах". Ведущая тревел-шоу побывала в мистическом отеле на Кипре

Ивлеева подоила ослов и попробовала на вкус молоко.

"Если бы я имела хозяйство и доила осла или корову, то моя семья голодала бы. Хочу выразить респект женщинам, которые живут в селе и регулярно принимают молоко у животных. Особого запаха в молоке нет. А на вкус довольно специфическое. Очень отличается от коровьего. Есть как привкус какой-то приправы, трав", - прокомментировала Ивлеева.

Ведущая Юлия Коваль в очередном выпуске тревел-шоу стала обладательницей безлимитной карточки и арендовала люксовую яхту за € 7,5 тыс. Команда "Орел и Решка. Девчата", что показывает "Новый канал", отправилась на остров Кипр. Коваль каталась на яхте за более 255 тыс. грн Средиземным морем.