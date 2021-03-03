"Мороженое из мяса морских свинок". В Эквадоре готовят необычный десерт

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова попробовала популярный деликатес в Эквадоре. Она нашла магазин, где с морской свинки готовят десерт.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Ведущая попробовала мороженое из морской свинки

Местная жительница донна Пилапанья придумала необычное мороженое. Для приготовления деликатеса она отваривает морские свинки и превращает их мясо на паштет. После этого добавляет ананасовый наполнитель, молоко, сливки и прячет в морозильную камеру на сутки. Наполняет мороженным вафельные рожки и посыпает арахисом перед подачей.

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"Когда донна Пилапанья придумала делать мороженое из мяса морских свинок, ее муж и дети подумали, что она сумасшедшая. Но десерт прижился на радость местным и туристам. На вкус мороженое плотное. Чувствуется, что кроме сливок и молока, есть какой-то секрет" , - рассказала ведущая "Орла и решки. Чудеса света" на "Новом канале".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Ведущая попробовала мороженое из морской свинки

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова путешествовала по дороге вулканов в Эквадоре. Она поднялась на 2-й по высоте вулкан страны - Котопахи.