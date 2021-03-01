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понедельник, 01 марта 2021 11:01

"Ужасная усталость и головокружение". Ведущая тревела поднялась на действующий вулкан
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Ведущая поднялась на действующий вулкан
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущая поднялась на действующий вулкан
Ведущая поднялась на действующий вулкан
Ведущая поднялась на действующий вулкан

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова путешествовала по дороге вулканов в Эквадоре. Она поднялась на 2-й по высоте вулкан страны - Котопахи.

"Это действующий вулкан, его извержения уничтожили сотни километров плодородной земли и были причиной гибели тысячи людей. Поэтому вдоль дороги к вулкану поставили незаметные, но очень громкие сирены. Они предупреждают людей о его активности. Кстати, это один из самых популярных вулканов среди туристов: его посещают около 400 тысяч человек в год", - рассказала Хвостова.

Вершина Котопахи расположена на высоте более 4,5 тыс. м. Эквадорцы выполняют подъем на вулкан вместе с семьей и детьми. Неподготовленные могут страдать на горную болезнь.

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"Делаешь несколько шагов, и хочется остановиться, сделать глубокий вдох. Чувствуется ужасная усталость, кружится голова. Каждый шаг дается с трудом, глаза будто вылезают из орбит, а сердце так стучит в груди, что его можно услышать. Во время подъема некоторые участники моей группы начали выходить из строя, гид помогал им делать дыхательные упражнения, чтобы было легче. К таким приключений нужно готовиться как морально, так и физически", - отметила ведущая тревел-шоу "Орел и Решка. Чудеса света", которое показывает "Новый канал".

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова посетили племя Дорзе - одно из 56 племен Эфиопии. Она рассказала, что его численность - 30 тыс. человек.

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