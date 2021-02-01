Эфиопское племя живет в головах слонов

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова посетили племя Дорзе - одно из 56 племен Эфиопии. Она рассказала, что его численность - 30 тыс. Человек.

"Встретил меня на самом входе гид Меконин. Дорзе первыми поняли, что за любознательность иностранцев надо брать по $20", - отметила Хвостова.

Представители племени живут в хижинах, которые похожи на гигантские головы слонов. Гид сказал, что раньше их соседями были слоны. Теперь животные живут у реки Омо. Высота хижин достигает 12 м. Хобот - это входные двери, глаза - окна.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Интересно, что жилье дорзе разделено на отдельные комнаты. Спят они не на земле, а на кроватях с подушкой и одеялом. В центре дома - место для костра. Отдельно есть кладовая, где хранят алкоголь - пиво и вино. Хижина дорзе сплетенная из стеблей бамбука, как корзинка. Но это и не удивительно, потому само название племени переводится, как "ткачи". Они все плетут самостоятельно. Дорзе мастерски справляются с хлопком. Они ее выращивают, мотают пряжу, а затем ткут полотна на ткацком станке. И, самое интересное, что делают это только мужчины. Так как у них так много ткани, дорзе считается наиболее одетым племенем Эфиопии", - сказала ведущая тревела "Орел и Решка. Чудеса света", которое показывает "Новий канал".

Хвостовая также узнала, чем питается племя.

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"На огороде поселения растет удивительное растение - "ненастоящий банан". Она является предком обычного банана, но не дает плоды. Из мякоти стеблей и корней дорзе делают хлеб "кочо", который едят каждый день. Готовят просто: мякоть заматывают в листья и кладут в яму. Там она киснет целый год. Дорзе говорят, что пахнет продукт, как сыр, но признаюсь, что пахнет очень сильно. Но племя это не смущает. Для них этот материал служит мукой, в которое добавляют воду и замешивают тесто. Затем формируют тонкий блин, кладут между листьями и жарят 5 мин. Едят хлеб "кочо" с острыми приправами - чили, чесноком, имбирем и другими", - добавила ведущая.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев посетил племена в Эфиопии. В этой стране живут 56 племен, говорящих на разных языках и придерживаются своих обычаев. Первым племенем стало племя Каро, которое начисляет 1,5 тыс. человек. Их особенностью является то, что они прокалывают тела гвоздями и разрисовывают их белой глиной.