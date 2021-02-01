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понедельник, 01 февраля 2021 22:47

Эфиопское племя живет в головах слонов
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Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова посетили племя Дорзе - одно из 56 племен Эфиопии. Она рассказала, что его численность - 30 тыс. Человек.

"Встретил меня на самом входе гид Меконин. Дорзе первыми поняли, что за любознательность иностранцев надо брать по $20", - отметила Хвостова.

Представители племени живут в хижинах, которые похожи на гигантские головы слонов. Гид сказал, что раньше их соседями были слоны. Теперь животные живут у реки Омо. Высота хижин достигает 12 м. Хобот - это входные двери, глаза - окна.

Ведущая показала, как живет племя дорзе
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущая показала, как живет племя дорзе
Ведущая показала, как живет племя дорзе
Ведущая показала, как живет племя дорзе
Ведущая показала, как живет племя дорзе

"Интересно, что жилье дорзе разделено на отдельные комнаты. Спят они не на земле, а на кроватях с подушкой и одеялом. В центре дома - место для костра. Отдельно есть кладовая, где хранят алкоголь - пиво и вино. Хижина дорзе сплетенная из стеблей бамбука, как корзинка. Но это и не удивительно, потому само название племени переводится, как "ткачи". Они все плетут самостоятельно. Дорзе мастерски справляются с хлопком. Они ее выращивают, мотают пряжу, а затем ткут полотна на ткацком станке. И, самое интересное, что делают это только мужчины. Так как у них так много ткани, дорзе считается наиболее одетым племенем Эфиопии", - сказала ведущая тревела "Орел и Решка. Чудеса света", которое показывает "Новий канал".

Хвостовая также узнала, чем питается племя.

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"На огороде поселения растет удивительное растение - "ненастоящий банан". Она является предком обычного банана, но не дает плоды. Из мякоти стеблей и корней дорзе делают хлеб "кочо", который едят каждый день. Готовят просто: мякоть заматывают в листья и кладут в яму. Там она киснет целый год. Дорзе говорят, что пахнет продукт, как сыр, но признаюсь, что пахнет очень сильно. Но племя это не смущает. Для них этот материал служит мукой, в которое добавляют воду и замешивают тесто. Затем формируют тонкий блин, кладут между листьями и жарят 5 мин. Едят хлеб "кочо" с острыми приправами - чили, чесноком, имбирем и другими", - добавила ведущая.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Антон Зайцев посетил племена в Эфиопии. В этой стране живут 56 племен, говорящих на разных языках и придерживаются своих обычаев. Первым племенем стало племя Каро, которое начисляет 1,5 тыс. человек. Их особенностью является то, что они прокалывают тела гвоздями и разрисовывают их белой глиной.

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