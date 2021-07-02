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пятница, 02 июля 2021 11:42

Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ

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Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Курортный Геническ разочаровал блогера морем и пляжами. Фото: grivna.ks.ua

Блогер Евгений Панюта протестовал украинский курортный город Геническ Херсонской области. Он расположен на берегу Азовского моря.

Свои впечатление от отдыха описал в видео и разместил на YouTube.

"Курортный сезон начался, видео записывал вечером в выходной, однако центральный городской пляж малолюдный. При этом Арбатская стрелка забита на 90 процентов. Сама инфраструктура пляжа в Геническе хорошая. Есть кафе, спортивные и детские площадки, раздевалки, шезлонги, беседки и зонтики", - говорит Панюта.

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Все портит сам пляж и море, считает блогер.

"Вместо песка - сбитая земля, можно на роликах кататься. Хотя здесь есть порт, который занимается промышленной добычей морского песка. Неудобный спуск к морю, а вот до глубины придется идти минимум метров 200-300. Но для детей это хорошо. Минус в том, что у берега большое количество морских блох. Мы пошли купаться на другой пляж, каменистый. Пока шел до глубины, всего искусали".

В курортном поселке Кирилловка, что в Запорожской области на побережье Азовского моря, отдыхающие заметили опасную кольчатую сколопендру. Насекомое может вызвать сильный ожог и аллергическую реакцию. Укусы сколопендры болезненны. После них может появиться головная боль, высокая температура, дрожание рук и ног.

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