На курорте заметили ядовитое насекомое

После укуса может появиться головная боль, высокая температура. Фото: Facebook/Анна Кузь

В курортном поселке Кирилловка, что в Запорожской области на побережье Азовского моря, отдыхающие заметили опасную кольчатую сколопендру. Насекомое может вызвать сильный ожог и аллергическую реакцию, сообщает Obozrevatel

Укусы сколопендры болезненны. После них может появиться головная боль, высокая температура, дрожание рук и ног.

Что это за насекомые

Ядовитые сколопендры были распространены на юге Европы, в Африке и Южной Америке. Всего есть более 600 видов ядовитых многоножек. В Украине они появились из-за повышения температуры воздуха. Сколопендра размером 10-15 см, может достигать 20-30 см. Она быстро бегает и легко проникает в любые щели.

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Чем опасны

Укус кольчатой сколопендры очень болезненный, вокруг места быстро возникают воспаление, отек, покраснение. Также поднимается температура, болит голова, ломит суставы, могут начаться галлюцинации, развиться различные проявления аллергии, в том числе и удушье.

Первая помощь после укуса

Пораженное место надо промыть содовым раствором, а также спиртом. Затем его необходимо охладить. Также принять любой антигистаминный препарат. Температуру и головную боль лечить симптоматически.

Если на второй день станет хуже, то обращаться к врачу. Маленьких детей или аллергиков нужно госпитализировать сразу же после укуса.

В Украине чаще фиксируют филяриозы. Эти белые черви-паразиты живут под кожей человека. Ими заражают комары.