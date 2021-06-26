На курорте заметили ядовитое насекомое

 
Ексклюзивы
1/5
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 846
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 4015
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 441
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 369
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 621
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 819
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 450
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 396
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1053
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
5
7
4
4
Под стражу взяли &quot;вора в законе&quot; по прозвищу &quot;Принц&quot;
Под стражу взяли "вора в законе" по прозвищу "Принц"
Неизвестные массово отравили бездомных собак
Неизвестные массово отравили бездомных собак
Из родных &quot;тянули&quot; деньги: в &quot;реабилитационном&quot; центре принудительно держали людей
Из родных "тянули" деньги: в "реабилитационном" центре принудительно держали людей
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции
Чиновники больницы требовали у людей с инвалидностью деньги за бесплатные операции
Видео
Все видео
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
Женщина выпала на дорогу через заднюю дверь маршрутки
Воспитательница сада волочила по земле ребенка, которого забыла во дворе
Воспитательница сада волочила по земле ребенка, которого забыла во дворе
Школьницы прыгали с крыши девятого этажа на балкон и попали на видео
Школьницы прыгали с крыши девятого этажа на балкон и попали на видео
От удара водителя перебросило через крышу: мотоцикл на скорости влетел в микроавтобус
От удара водителя перебросило через крышу: мотоцикл на скорости влетел в микроавтобус
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 252
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 405
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 981
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 864
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 603
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 15:34

На курорте заметили ядовитое насекомое

  Комментировать
На курорте заметили ядовитое насекомое
После укуса может появиться головная боль, высокая температура. Фото: Facebook/Анна Кузь

В курортном поселке Кирилловка, что в Запорожской области на побережье Азовского моря, отдыхающие заметили опасную кольчатую сколопендру. Насекомое может вызвать сильный ожог и аллергическую реакцию, сообщает Obozrevatel

Укусы сколопендры болезненны. После них может появиться головная боль, высокая температура, дрожание рук и ног.

Что это за насекомые

Ядовитые сколопендры были распространены на юге Европы, в Африке и Южной Америке. Всего есть более 600 видов ядовитых многоножек. В Украине они появились из-за повышения температуры воздуха. Сколопендра размером 10-15 см, может достигать 20-30 см. Она быстро бегает и легко проникает в любые щели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укусы опасных насекомых: как их отличить

Чем опасны

Укус кольчатой сколопендры очень болезненный, вокруг места быстро возникают воспаление, отек, покраснение. Также поднимается температура, болит голова, ломит суставы, могут начаться галлюцинации, развиться различные проявления аллергии, в том числе и удушье.

Первая помощь после укуса

Пораженное место надо промыть содовым раствором, а также спиртом. Затем его необходимо охладить. Также принять любой антигистаминный препарат. Температуру и головную боль лечить симптоматически.

Если на второй день станет хуже, то обращаться к врачу. Маленьких детей или аллергиков нужно госпитализировать сразу же после укуса.

В Украине чаще фиксируют филяриозы. Эти белые черви-паразиты живут под кожей человека. Ими заражают комары.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На курорте заметили ядовитое насекомое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира

Первый в истории украинец стал чемпионом мира по профессиональному боксу

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

Восстание узников подавили танками

Королевство заставили уступить территорию

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 10269
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 9909
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 9297
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
17-летней выпускнице школы проткнули сердце
7
 Просмотров: 4375
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
 1 Просмотров: 4015
Запорожье
Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль
Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль
 Просмотров: 684
Узнали о происхождении корабля, который нашли на дне Днепра
Узнали о происхождении корабля, который нашли на дне Днепра Просмотров: 468
Рабочий пугал гранатой шефа, а пострадал сам
Рабочий пугал гранатой шефа, а пострадал сам Просмотров: 198
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
Мужчина в одном тапочке и носке разгуливал голышом по городу
 Просмотров: 468
"Не давайте теперь ее ребенку туалетную бумагу" - в саду разразился скандал из-за поборов
"Не давайте теперь ее ребенку туалетную бумагу" - в саду разразился скандал из-за поборов Просмотров: 900
Больше всего комментируют
29
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Признание Зеленского: все хуже, чем думали - ЗН
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 73
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть