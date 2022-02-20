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воскресенье, 20 февраля 2022 19:05

Lufthansa отменила рейсы из-за Covid-19 и посоветовала звонить в Россию

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Lufthansa отменила рейсы из-за Covid-19 и посоветовала звонить в Россию
МАУ будет совершать перелеты вместо немецкой авиакомпании. Фото: pixabay

Немецкая авиакомпания Lufthansa объяснила остановку рейсов из и в Украину ситуацией с коронавирусом.

Также в компании предложили позвонить на горячую линию по номеру России, сообщает специальный представитель МИД Украины по поводу санкционной политики Алексей Макеев в Facebook.

Макеев рассказал, что сегодня утром клиенты Lufthansa, чьи рейсы отменили, получили сообщение, что отмена произошла из-за ситуации с коронавирусом.

"Из-за актуальной ситуации с коронавирусом мы должны были внести изменения в наши графики полетов, что напрямую повлияло на ваше бронирование", - говорилось в сообщении компании пассажирам.

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По дальнейшей информации в авиакомпании посоветовали звонить по горячему номеру в России, отметил Макеев.

"Оператор колл-центра на вопрос о причинах отмены рейса ответила, как мне показалось, либо искренне, либо четко по инструкции: "Нам ничего не говорят". Так ответственный бизнес не делает. Клиенты должны знать реальные причины. И держать клиентов за дураков – это серьезная угроза имиджа", – написал дипломат.

Теперь вместо Lufthansa авиакомпания МАУ будет совершать перелеты в Женеву и Мюнхен, сообщает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram.

Авиарейсы будут совершаться из Киева и Одессы.

По словам замминистра, кроме того, что МАУ заберет рейсы Lufthansa, компания еще и увеличит емкость воздушных судов по этим маршрутам.

Также Мининфраструктура успешно провела переговоры с авиакомпанией SkyUp, которая согласилась выполнить авиаперевозки пассажиров по направлениям, которые временно приостановила Lufthansa в случае передачи немецкой компанией соответствующих украинских прав.

Немецкая авиакомпания Lufthansa прекратила рейсы из Украины и в страну с 21 по 28 февраля. Продолжать ли такое решение компания будет решать позже.

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