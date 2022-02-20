Еще две крупные авиакомпании прекращают рейсы в Украину

Самолеты Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss. Фото: Lufthansa Group

С 21 февраля полеты в Киев останавливают Swiss Airlines и Austrian Airlines.

Об этом сообщил avianews.com.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В авиакомпании сообщили, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля.

"20 февраля Austrian Airlines выполнит специальные рейсы из Киева и Одессы для вывоза пассажиров", – говорится в сообщении.

Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме.

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Swiss имеет единственный маршрут в Украине Киев-Цюрих. По нему полеты приостановят также с 21 по 28 февраля.

"Последний рейс этого месяца состоится 20 февраля", – отмечается в заявлении.

Авиакомпания также отказалась от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

Кроме того, свои рейсы из Киева и к нему прекратила немецкая авиакомпания Lufthansa.

Специальный представитель по санкционной политике Алексей Макеев в Twitter сообщил, что как клиент и официальный представитель Украины надеется на объяснение от авиакомпании.

"Было бы здорово, чтобы в ваших объяснениях были слова "российские угрозы вторжения в Украину". Вы бы также сократили рейсы в Москву?", - подчеркнул Макеев.

Самолеты Lufthansa приостановили полеты в Киев с 21 по 28 февраля. Что именно послужило причиной такого решения в компании не сообщают. В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.