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суббота, 19 февраля 2022 16:21

Lufthansa останавливает с 21 февраля рейсы в Украину

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Lufthansa останавливает с 21 февраля рейсы в Украину
Компания не сообщает, почему приняла такое решение. Фото: pixabay

Немецкая авиакомпания останавливает все рейсы из Киева и в город.

Летать нельзя будет с 21 февраля по 28, говорится на сайте авиакомпании.

"Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - говорится в заявлении.

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Что именно послужило причиной такого решения в компании не сообщают.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.

Решение о дальнейших рейсах в компании будет принято позже.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair считает, что на сегодняшний день рисков для полетов в Украине нет и самолеты продолжат летать.

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Дата
19
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