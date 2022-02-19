Lufthansa останавливает с 21 февраля рейсы в Украину

Компания не сообщает, почему приняла такое решение. Фото: pixabay

Немецкая авиакомпания останавливает все рейсы из Киева и в город.

Летать нельзя будет с 21 февраля по 28, говорится на сайте авиакомпании.

"Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже", - говорится в заявлении.

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Что именно послужило причиной такого решения в компании не сообщают.

В случае отмены рейса пассажирам рекомендуют обращаться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы поездки.

Решение о дальнейших рейсах в компании будет принято позже.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair считает, что на сегодняшний день рисков для полетов в Украине нет и самолеты продолжат летать.