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понедельник, 14 февраля 2022 15:29

МАУ начала массовый вывод самолетов за границу

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МАУ начала массовый вывод самолетов за границу
Фото: avianews.com

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ начала массовый вывод самолетов за границу по требованию лизингодателя.

На момент публикации материала из аэропорта Борисполь на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика, сообщает avianews.com

Это Boeing 737-800 с регистрациями UR-PSP, UR-PSZ, UR-PSO, UR-PSX, UR-PSQ. Воздушные суда принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST.

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В пресс-службе МАУ заявили, что по требованию лизингодателя отправляет на хранение в Испанию пять самолетов Boeing 737-800. Еще два борта отправятся в Белград на "плановое техническое обслуживание двигателей".

Ситуация возникла из-за того, что страховые компании 12 февраля заявили о том, что перестанут покрывать риски при полетах над Украиной на фоне паники в западных СМИ из-за возможного вторжения России. Из-за этого некоторые лизингодатели решили отозвать самолеты из Украины.

По данным avianews.com, проблема касается 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний Украины — МАУ, SkyUp и Bees Airline.

13 февраля выполняя рейс из Португалии в Киев самолет SkyUp сел в Кишиневе. Причиной в авиакомпании назвали запрет от владельца самолета входить в воздушное пространство Украины.

Чтобы урегулировать проблему правительство Украины 13 февраля провело экстренное заседание и выделило Мининфраструктруры 16,6 млрд грн для страхования рисков на 23 самолета.

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