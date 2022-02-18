Россия планирует напасть на Киев – Байден

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Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Украину, в частности, на Киев. Нападение может произойти в ближайшие недели.

Об этом Байден сказал в обращении по поводу ситуации в Украине.

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"Россия сейчас практически окружила Украину из Беларуси вдоль российской границы на юге. У нас есть основания говорить, что Россия хочет напасть на Украину в следующие недели-дни. Мы думаем, что они нападут на Киев. Там 2,8 миллиона населения", сказал президент США.

"Я почти убежден, что Путин принял решение (по нападению – ред). У нас достаточно для этого разведданных", – еще раз подтвердил Байден.

Президент США уточнил, что о дипломатии речь уже не идет.

"Мы не рассматриваем использование ядерного оружия (Путиным – ред). Путин настроен убедить мир, чтобы изменить динамику в Европе, но этого не произойдет", сказал Байден.

Глава Белого дома заявил, что США готовы прибегнуть к жестким санкциям против России. Их поддержали другие союзники.

Он еще раз напомнил, что США не предоставят военных Украине, но помогут финансово в случае нападения.

Перед тем, как выступить с обращением по поводу Украины, Байден провел телефонные переговоры с руководителями ведущих государств НАТО, руководством Альянса и Европейского Союза.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину очень высока. "Нападение России на Украину возможно в ближайшие дни", - сказал Байден. Он отметил, что есть "все признаки того, что РФ готова отправиться в Украину. Россия увеличила присутствие вдоль границ с Украиной, прибавив около 7 тыс. военных. 17 февраля российские окупанты нарастили обстрелы на Донбассе. С начала суток зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, из тяжелой артиллерии обстреливали населенные пункты.