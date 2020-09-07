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понедельник, 07 сентября 2020 12:00

Лоукостер ввел плату за места рядом

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Лоукостер ввел плату за места рядом
Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны. Фото: pixabay

Сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета взрослым путешественникам, летящим вместе, ввела авиакомпания Wizz Air.

Только двое взрослых пассажиров могут воспользоваться новой услугой "Места рядом", если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест, сообщает avianews.com.

Услуга стоит €12 за перелет в одну сторону и €24 за перелет в обе стороны. Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны. В компании утверждают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры точно не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.

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Пассажиры смогут узнать номера мест только после прохождения онлайн регистрации, которая открывается за 48 час. до времени вылета. В обычном случае система регистрации может рассадить пассажиров, которые не выбрали места, даже с одного бронирования в разных частях салона. Это позволяет авиакомпаниям зарабатывать дополнительные деньги на сборе за выбор мест или на продаже дорогих тарифов с включенным выбором мест.

В 2015 году Wizz Air начал предоставлять конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам. До этого лоукост применял свободную рассадку, когда пассажир при входе в салон мог занять любое свободное кресло, кроме мест в первых и аварийных рядах.

Однако такая политика позволяла ограниченно зарабатывать на выборе мест путем продажи только приоритетной посадки.

Оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp становится платным. С 1 сентября 2020-го новое правило будет действовать для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 года - для международных. Бесплатно зарегистрироваться можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании. Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит €18.

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