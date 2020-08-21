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пятница, 21 августа 2020 18:18

Украинский лоукостер сделал платной регистрацию на рейсы: детали

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Украинский лоукостер сделал платной регистрацию на рейсы: детали
Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит €18. Фото: pixabay.com

Оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp становится платным. С 1 сентября 2020-го новое правило будет действовать для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 года - для международных.

Бесплатно зарегистрироваться можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит €18.

Платную регистрацию ввели для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно.

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Для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобождены от оплаты за регистрацию:

- люди старше 60 лет,

- лица, имеющие I и II группу инвалидности,

- участники АТО/ООС.

Бесплатно оформить посадочный талон можно в персональном кабинете на сайте SkyUp. Регистрация онлайн открывается за 48 час. и закрывается за 5 час. до вылета.

В других авиакомпаниях платная регистрация на рейсы есть общераспространенной.

Стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений передвижения туристов между странами. Авиаперевозчикам, скорее всего, не позволят полностью заполнять самолеты, поскольку пассажирам еще некоторое время придется соблюдать принципы социального дистанцирования.

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