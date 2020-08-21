Украинский лоукостер сделал платной регистрацию на рейсы: детали

Оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp становится платным. С 1 сентября 2020-го новое правило будет действовать для рейсов по Украине, а с 1 октября 2020 года - для международных.
Бесплатно зарегистрироваться можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.
Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит €18.
Платную регистрацию ввели для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно.
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Для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобождены от оплаты за регистрацию:
- люди старше 60 лет,
- лица, имеющие I и II группу инвалидности,
- участники АТО/ООС.
Бесплатно оформить посадочный талон можно в персональном кабинете на сайте SkyUp. Регистрация онлайн открывается за 48 час. и закрывается за 5 час. до вылета.
В других авиакомпаниях платная регистрация на рейсы есть общераспространенной.
Стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений передвижения туристов между странами. Авиаперевозчикам, скорее всего, не позволят полностью заполнять самолеты, поскольку пассажирам еще некоторое время придется соблюдать принципы социального дистанцирования.
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